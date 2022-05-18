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Giriş Tarihi: 18.5.2022 23:01

Abdullah Avcı, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

AA
Abdullah Avcı, Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Avcı, beraberindeki başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyesi Sami Karaman, yönetim danışmanı Ali Kemal Denizci ve zihinsel performans antrenörü Yaşar Çevikel ile Sümer'in Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Avcı ve beraberindekiler, kulüpte başkanlık ve teknik direktörlük yapan, aynı zamanda futbol da oynayan Sümer için dua etti.

Öte yandan, Anadolu Tayfa Trabzonsporlular Derneği tarafından Türkiye'nin dört bir yanına açılan "Şampiyonlar Kütüphanesi" projesi kapsamında bir yeni kütüphane daha açıldı.

Avcı, adının verildiği Trabzon Çağlayan Adnan Menderes İlköğretim Okulundaki kütüphanenin açılışına da katıldı.

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Abdullah Avcı, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti
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