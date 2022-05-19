Ahmet Nur Çebi'den seçim açıklaması! "Beşiktaş başkan adayı daha fazla olmalı"

"BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYI DAHA FAZLA OLMALI"

Mayıs ayının sonunda Beşiktaş'ın genel kurulunun yapılacağını da hatırlatan Çebi, "28'inde mali genel kurulumuz, 29'unda da seçimli olağan genel kurulumuz var. İnsanlarda şöyle bir hava var. 'Ahmet Bey nasıl olsa kazanır, niye gidelim?' Benim seçileceğimin bir garantisi yok. Beşiktaş genel kurul üyeleri kimleri istiyorsa, o gün çoğunluk kimi seçecekse onlar orada olacaklar. Biz de onlara saygı duyacağız. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama bu ben olurum, ama bir başka arkadaşımız olur. Özellikle seçime katılan arkadaşıma da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü ben Beşiktaş yönetim kurulu üyeliğine ve başkanlıklarına talibin ve isteklinin çok daha fazla olmasını arzu ettiğimi belirtmeme rağmen maalesef iki aday olarak katılıyoruz. Bunu da ben Beşiktaş adına çok sağlıklı ve yeterli görmüyorum." diye konuştu.