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Giriş Tarihi: 20.5.2022 21:29

Bodrumspor Bayburt Özel İdarespor’u farklı mağlup etti! Bodrumspor 3-1 Bayburt Özel İdarespor (ÖZET)

Bodrumspor Bayburt Özel İdarespor’u farklı mağlup etti! Bodrumspor 3-1 Bayburt Özel İdarespor ÖZET

TFF 2. Lig Play-Off yarı finali ilk maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdarespor’u sahasında ağırladı. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan takım Bodrumspor oldu. Çeyrek final etabında Sivas Belediyespor’u geçmeyi başaran Bodrumspor, yarı final ilk maçını da kazanarak turun kapısını araladı. İşte Bodrumspor Bayburt Özel İdarespor maçı özeti;

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrumspor, evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 mağlup ederek final kapısını araladı. Play-Off'ta çeyrek finalde Sivas Belediyespor'u elemeyi başaran Bodrum, yarı finalde İlçe Stadı'nı dolduran taraftarı önünde Bayburt karşısında ilk yarıyı 26'ncı dakikada Süleyman Güneş ve 43'üncü dakikada Bahadır'ın golleriyle önde tamamladı.

Bayburt Özel İdarespor'un tek golü 61'inci dakikada Ömer Yıldız'ın ayağından gelirken, Bodrum, 90+8'inci dakikada Celal'in penaltısıyla galibiyeti sigortaladı. Penaltı pozisyonnda konuk ekipten Ali Fırat kırmızı kartla oyundan atıldı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 24 Mayıs Salı günü Bayburt'ta oynanacak. Muğla temsilcisi rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak. Bayburt'un 2 farklı galibiyetlerinde maç uzayacak. Eşleşmeyi geçen taraf Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu eşleşmesinin galibiyle Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak.

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Bodrumspor Bayburt Özel İdarespor’u farklı mağlup etti! Bodrumspor 3-1 Bayburt Özel İdarespor (ÖZET)
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