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Giriş Tarihi: 21.5.2022 17:51 Son Güncelleme: 21.5.2022 18:08

Son dakika: Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe sezonu Malatya’da kapatıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. İki takım adına sezonun son maçında ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Barış, Philip, Campi, Hafez, Jospin, Atakan, Rahman Buğra, Mustafa, Umut, Haqi

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan, Rossi, Serdar

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken, söz konusu sürede 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan topladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, puan ya da puanlar alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisiyle sezonu tamamlamayı planlıyor.

Son hafta öncesinde 70 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 67 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor.

İki takımın ikili averajlarında eşitlik söz konusuyken, genel averajda sarı-lacivertlilerin 9 gol üstünlüğü bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Malatya deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae, Arda Güler ve Nazım Sangare karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Son dakika: Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor! İlk 11'ler belli oldu...
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