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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Sen neymişsin Balotelli!

Sen neymişsin Balotelli!

Adana Demirspor, Göztepe’yi 7-0 mağlup edip, 5 maçlık yenilgi serisini bitirdi. İtalyan yıldız Mario Balotelli tam 5 gol atıp şov yaptı

Süper Lig'de son 5 maçını kaybeden Adana Demirspor, küme düşen Göztepe'ye patladı: 7-0. Mavi Şimşekler'in 5 golüyse İtalyan yıldız Mario Balotelli'den geldi. Atakan Çankaya'nın kendi filelerini havalandırmasıyla öne geçen mavilacivertliler, Balotelli'nin hat-trick'i ile 4-0'ı buldu. Erhun Öztümer 5. golü kaydederken Balotelli 2 kez daha ağları sarsıp skoru belirledi: 7-0. Bu sonuçla Adana Demirspor, 55 puanla sezonu 9. sırada tamamladı. Ayrıca Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün de bu maçla Mavi Şimşekler'e veda etti. Sosyal medyada Balotelli'nin attığı 5. gole övgü yağdı. Rakibini ayak hareketleriyle çalımlayan 31 yaşındaki forvet, ardından rabona vuruşu ile kaleciyi mağlup etti.

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Sen neymişsin Balotelli!
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