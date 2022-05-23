Sen neymişsin Balotelli!

Süper Lig'de son 5 maçını kaybeden Adana Demirspor, küme düşen Göztepe'ye patladı: 7-0. Mavi Şimşekler'in 5 golüyse İtalyan yıldız Mario Balotelli'den geldi. Atakan Çankaya'nınkendi filelerini havalandırmasıylaöne geçen mavilacivertliler,Balotelli'ninhat-trick'i ile 4-0'ı buldu. Erhun Öztümer 5. golü kaydederken Balotelli 2 kez daha ağları sarsıp skoru belirledi: 7-0. Bu sonuçla Adana Demirspor, 55 puanla sezonu 9. sırada tamamladı. AyrıcaGalatasaray'dan kiralananYunus Akgün de bu maçlaMavi Şimşekler'e veda etti.Sosyal medyada Balotelli'ninattığı 5. gole övgü yağdı.Rakibini ayak hareketleriyleçalımlayan 31 yaşındaki forvet,ardından rabona vuruşuile kaleciyi mağlup etti.