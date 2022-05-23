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Giriş Tarihi: 23.5.2022 11:40

Okan Kocuk, Giresunspor'a veda edip Galatasaray'a döndü

AA
Okan Kocuk, Giresunspor’a veda edip Galatasaray’a döndü

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk, yeşil beyazlı kulüp ile taraftarlara veda etti ve Galatasaray'a döndü.

Giresunspor'un sezon öncesi Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladığı Okan Kocuk, ligin tamamlanmasının ardından sarı kırmızı ekibe geri döndü. Okan Kocuk, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Giresunspor formasını bir sezon boyunca büyük bir mutlulukla giydiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yeri geldiğinde büyük zorluklarla hep beraber kenetlenerek başa çıktık. Yeri geldiğinde taraftarlarımızla maç sonunda adeta bayram havası yaşadık. Bu güzel sezon ve sizinle beraber yaşadığımız tüm anılar benim için çok önemli ve hep öyle kalacak."

Kendisini yalnız bırakmayan kulüp başkanı, yönetim kurulu, teknik heyet ve tüm futbolcu arkadaşlarına teşekkür eden Kocuk, "Beni ve ailemi gerçekten evimde gibi hissettiren Giresun halkına, tutkusu ve aidiyetiyle beni büyüleyen Giresunspor taraftarına her şey için teşekkür ederim. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

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Okan Kocuk, Giresunspor'a veda edip Galatasaray'a döndü
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