Pioli'nin madalyası çalındı! "Boğazımdan söküp aldılar"

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

2019-2022 sezonun başından bu yana Milan'ın başında bulunan Pioli, kariyerinde teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yaşadı. Serie A'da sezonun teknik direktörü de seçilen, tecrübeli teknik adam daha önce Salernitana, Modena, Parma, Gresseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, Inter ve Fiorentina takımlarında görev yaptı.