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Giriş Tarihi: 23.5.2022 10:35 Son Güncelleme: 23.5.2022 10:38

Pioli'nin madalyası çalındı! "Boğazımdan söküp aldılar"

Pioli’nin madalyası çalındı! Boğazımdan söküp aldılar

İtalyan devi Milan'a 11 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşatan teknik direktör Stefano Pioli'nin boynundan madalyası çalındı. İşte tüm detaylar...

İtalya Serie A'da Inter'in 2 puan önünde girdiği son haftada Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek 11 yıl sonra şampiyon olan Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin şampiyonluk madalyası çalındı.

3-0'lık Sassuolo galibiyetinin ardından 19. şampiyonluk kupasını alan Milan'da teknik direktör Stefano Pioli hırsızlık şoku yaşadı.

"BİRİSİ BOYNUMDAN SÖKÜP ALDI"

56 yaşındaki teknik adam maçtan sonra yaptığı açıklamalarda, "Şampiyonluk madalyam çalındı. Birisi boynumdan söküp aldı. Geri getirilirse çok mutlu olurum çünkü tek madalyam oydu". dedi.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

2019-2022 sezonun başından bu yana Milan'ın başında bulunan Pioli, kariyerinde teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yaşadı. Serie A'da sezonun teknik direktörü de seçilen, tecrübeli teknik adam daha önce Salernitana, Modena, Parma, Gresseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, Inter ve Fiorentina takımlarında görev yaptı.

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Pioli'nin madalyası çalındı! "Boğazımdan söküp aldılar"
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