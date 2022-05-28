Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın en büyüğü bu gece belli olacak. Avrupa'nın en köklü kulüplerinden Real Madrid ile Liverpool bu gece tüm kozlarını oynayıp Avrupa'nın en iyisi olmaya çalışacak. Paris'te oynanacak dev final, bir Şampiyonlar Ligi finalinden öte bir intikam maçı değeri görüyor. 2018 finalinde Real Madrid'e Loris Karius'un hataları sonucu 3 – 1 yenilen Liverpool, bu maçın intikamını almak için can atıyor. Real Madrid ise peri masalı gibi ilerleyen sezonun sonunu iyi getirmek istiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? İşte detaylar…