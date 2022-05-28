Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 28.5.2022 11:15 Son Güncelleme: 28.5.2022 11:25

Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kupası bu gece sahibini bulacak. Finalde Mohammed Salah’ın öndeliğindeki Liverpool, 2018 yılında finalde 3 – 1 gibi bir skorla kaybettiği rakibi Real Madrid’e karşı intikam alma peşinde olacak. Premier Lig’i ikinci tamamlayan Liverpool ile bir yıllık aradan sonra tekrar İspanya şampiyonu olan Real Madrid kozlarını paylaşacak. Futbol severler de Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını en çok evine götüren Real Madrid, bu unvanını daha da geliştirmek istiyor. Liverpool ise iki yıl önceki şampiyonluğu tekrarlamakta kararlı. Peki, Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Avrupa'nın en büyüğü bu gece belli olacak. Avrupa'nın en köklü kulüplerinden Real Madrid ile Liverpool bu gece tüm kozlarını oynayıp Avrupa'nın en iyisi olmaya çalışacak. Paris'te oynanacak dev final, bir Şampiyonlar Ligi finalinden öte bir intikam maçı değeri görüyor. 2018 finalinde Real Madrid'e Loris Karius'un hataları sonucu 3 – 1 yenilen Liverpool, bu maçın intikamını almak için can atıyor. Real Madrid ise peri masalı gibi ilerleyen sezonun sonunu iyi getirmek istiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? İşte detaylar…

KUPAYI MÜZESİNE EN ÇOK GÖTÜREN TAKIM REAL MADRID

Real Madrid bu sene Şampiyonlar Ligi elemelerinde gösterdiği mucize geri dönüşlerle birlikte unutulmaz bir sezonu izleyicilere sundu. Bu nadide kupayı 13 defa müzesine götüren Madrid, bu anlamda turnuvanın açık ara en iyisi. Liverpool ise kupayı 6 defa evine götürerek turnuvada ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

2018 FİNALİNİN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYOR

Mükemmel geçen 2017 – 2018 sezonunu Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamlamak isteyen Mohammed Salah, final maçında 30'uncu dakikada sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı. Finalde 3 – 1 Real Madrid'e elenen Liverpool, bu maçın rövanşını; hatta intikamını almak istiyor.

BENZEMA REKOR KIRMA PEŞİNDE

Eleme turlarında en çok gol atan oyuncu rekorunu egale eden Benzema, bir gol daha atarsa bu alanda en üstte yer alacak. Daha önce Cristiano Ronaldo 10 gol atarak rekoru kırmışken, Benzema bu rekora ortak oldu.

LIVERPOOL – REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi finali bu akşam 22.00'de başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Devler Ligi final maçı bu akşam TV8'den şifresiz şekilde yayınlanacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER

Liverpool:

Allison; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Thiago, Henderson, Fabinho; Mane, Diaz, Salah

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kross; Vinicius Junior, Benzema, Valvarde

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Normalde Moskova'da oynanması beklenen final, Rusya'ya koyulan ambargo sonrası Paris'e taşındı. Final, Parc des Princes stadyumunda oynanacak.

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Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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