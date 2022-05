Kartal Jesus’un rehberi olacak!

Fenerbahçe'de gelişi için saatlerin sayıldığı Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımı yaklaşıkPortekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin her maçını ekibine özel olarak analiz ettiriyor. Bununla birlikte Jesus, İsmail Kartal ve kurmaylarının yaptıklarını da yakından takip ediyor. Bu doğrultuda İsmail Kartal'ın kulübe bıraktığı raporu inceleyen Jesus, titiz çalışma için teşekkür etti.Kartal'ın gelecek sezon planlamasıyla ilgili görüşlerini de önemseyen Jesus, yönetime,dediği öğrenildi. 67 yaşındaki teknik adamın, özellikle Türkiye içi transferle ilgili İsmail Kartal'ın raporundan faydalanacağı bildirildi. F.Bahçe, transfer dönemindeJorge Jesus'un adının her an açıklanması beklenirken, Brezilya basını da ünlü teknik adamın gelecek sezon sarı-lacivertli ekibi çalıştıracağını yazdı. Goal Brasil, 67 yaşındaki çalıştırıcının, yarın F.Bahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayacağını duyurdu.