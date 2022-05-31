Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kartal Jesus’un rehberi olacak!
Giriş Tarihi: 31.5.2022

Kartal Jesus’un rehberi olacak!

VOLKAN DEMİR
Kartal Jesus’un rehberi olacak!

Tecrübeli çalıştırıcı, “Tespitlerimiz birbirine çok benziyor. Özellikle Türkiye içi transferde İsmail Kartal’ın raporundan faydalanacağız” dedi. Sarı-lacivertliler 5 farklı mevkiye 5 transfer yapmayı planlıyor

Fenerbahçe'de gelişi için saatlerin sayıldığı Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımı yaklaşık 3 aydır mercek altında tutuyor. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin her maçını ekibine özel olarak analiz ettiriyor. Bununla birlikte Jesus, İsmail Kartal ve kurmaylarının yaptıklarını da yakından takip ediyor. Bu doğrultuda İsmail Kartal'ın kulübe bıraktığı raporu inceleyen Jesus, titiz çalışma için teşekkür etti. Futbolcuların sezon içi antrenman performanslarından sakatlık geçmişlerine kadar her bilgiye rahatça ulaşan Jesus, bunun kendileri için önemli bir rehber olduğunu belirtti.

TESPİTLER BİRBİRİNE BENZİYOR
Kartal'ın gelecek sezon planlamasıyla ilgili görüşlerini de önemseyen Jesus, yönetime, "Yaptığımız tespitler birbirine çok benziyor. Transfer planlamasında talep edilen bölgeler hemen hemen aynı. Bununla birlikte eski ekibin önerdiği futbolcuları da mercek altına alacağız. Onların raporundaki isimlerden bazılarını alabiliriz" dediği öğrenildi. 67 yaşındaki teknik adamın, özellikle Türkiye içi transferle ilgili İsmail Kartal'ın raporundan faydalanacağı bildirildi. F.Bahçe, transfer döneminde sağ bek, sol bek, 6 numara, sol kanat ve santrfor olmak üzere ilk 11'e en az 5 transfer yapmayı planlıyor.

'YARIN İMZALAYACAK'
Jorge Jesus'un adının her an açıklanması beklenirken, Brezilya basını da ünlü teknik adamın gelecek sezon sarı-lacivertli ekibi çalıştıracağını yazdı. Goal Brasil, 67 yaşındaki çalıştırıcının, yarın F.Bahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayacağını duyurdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü oran duyurulacak! 2022 enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
EYT SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih netleşti! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi! Mansur Yavaş geri adım attı, bu kez de HDP çıldırdı
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak, ne zaman gelecek?
SON DAKİKA: Emekli zammı ne kadar, kaç TL? 2022 Temmuz SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı hesap tablosu
Son dakika: Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu’na zehir zemberek sözler! "İflah olmayacak bu adam"
SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı! Mayıs 2022 enflasyon oranı için nefesler tutuldu: Beklenti anketi yayımlandı: TÜFE 5 aylık ve 6 aylık enflasyon ne zaman açıklanacak?
Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! Şakir Çakır gözaltına alındı
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan A Haber canlı yayınında özel açıklamalar! 6'lı masaya 'Parlamenter' sistem göndermesi...
CHP'li Tanju Özcan'dan bir skandal daha! Irkçılığın yanına ahlaksızlığı ekledi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal Jesus’un rehberi olacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA