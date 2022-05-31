Kartal Jesus’un rehberi olacak!

Tecrübeli çalıştırıcı, “Tespitlerimiz birbirine çok benziyor. Özellikle Türkiye içi transferde İsmail Kartal’ın raporundan faydalanacağız” dedi. Sarı-lacivertliler 5 farklı mevkiye 5 transfer yapmayı planlıyor
Fenerbahçe'de gelişi için saatlerin sayıldığı Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımı yaklaşık 3 aydırmercek altında tutuyor. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin her maçını ekibine özel olarak analiz ettiriyor. Bununla birlikte Jesus, İsmail Kartal ve kurmaylarının yaptıklarını da yakından takip ediyor. Bu doğrultuda İsmail Kartal'ın kulübe bıraktığı raporu inceleyen Jesus, titiz çalışma için teşekkür etti. Futbolcularınsezon içi antrenman performanslarındansakatlıkgeçmişlerine kadar her bilgiyerahatça ulaşan Jesus,bunun kendileri için önemlibir rehber olduğunu belirtti.
TESPİTLER BİRBİRİNE BENZİYOR
Kartal'ın gelecek sezon planlamasıyla ilgili görüşlerini de önemseyen Jesus, yönetime, "Yaptığımız tespitler birbirineçok benziyor. Transfer planlamasındatalep edilen bölgelerhemen hemen aynı. Bununlabirlikte eski ekibin önerdiğifutbolcuları da mercek altınaalacağız. Onların raporundakiisimlerden bazılarını alabiliriz" dediği öğrenildi. 67 yaşındaki teknik adamın, özellikle Türkiye içi transferle ilgili İsmail Kartal'ın raporundan faydalanacağı bildirildi. F.Bahçe, transfer döneminde sağ bek, sol bek, 6 numara,sol kanat ve santrfor olmaküzere ilk 11'e en az 5 transferyapmayı planlıyor.
'YARIN İMZALAYACAK'
Jorge Jesus'un adının her an açıklanması beklenirken, Brezilya basını da ünlü teknik adamın gelecek sezon sarı-lacivertli ekibi çalıştıracağını yazdı. Goal Brasil, 67 yaşındaki çalıştırıcının, yarın F.Bahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayacağını duyurdu.