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Giriş Tarihi: 1.6.2022 01:32 Son Güncelleme: 1.6.2022 02:02

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus İstanbul'da! Heyecanlı bekleyiş sona erdi...

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus İstanbul’da! Heyecanlı bekleyiş sona erdi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için bekleyiş sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp için yolan çıkan tecrübeli çalıştırıcı, İstanbul'a iniş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Jorge Jesus'u, Fenerbahçeli yöneticiler karşıladı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörünü açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Kısa süre içerisinde tecrübeli teknik direktörü açıklayacak olan sarı-lacivertli ekip, Jorge Jesus'u İstanbul'a getirdi. Ankara'dan kalkan özel uçakla Türkiye'ye gelen Jesus, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarların da Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelerek beklediği Jorge Jesus'u, Fenerbahçeli yöneticiler karşıladı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşme imzalanacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Jorge Jesus'u bekleyen taraftarlar, "Alemin kralı geliyor" ve "İnan sende bizim bütün umudumuz, şampiyon yap bizi büyük Jorge Jesus" şeklinde tezahüratlar yaptı.

JESUS'UN BAŞARILARI

Dünya futboluna adını altın harflerle kazımayı başaran Jorge Jesus'un teknik direktörlük kariyeri de dikkat çekiyor. İşte gittiği takımları şampiyon yapan (12 takım 16 kupa) hoca olarak bilinen Jorge Jesus'un başarıları…

FUTBOLCULUK KARİYERİNDE 12 FARKLI KULÜP

9 sezon boyunca Portekiz liginde oynayan Jorge Jesus, futbol oynadığı 17 yılda 12 farklı kulübün formasını giydi ve teknik direktörlüğe geçişi ise 90'lı yılların başında gerçekleşti.

Teknik direktörlük kariyerinde ilk başarısı, 2006-08 yılları arasında Portekiz ekibi Belenenses'i ligde 5. yaparak UEFA'ya götürmek oldu. Belenenses'le Portekiz Kupası finaline yükseldi fakat finalde Sporting Lizbon'a mağlup oldu.

SON INTERTOTO ŞAMPİYONU JORGE JESUS

Belenenses sonrası Braga'nın başına geçen Jorge Jesus, Intertoto'nun 2008 yılında düzenlenen son turnuvasında şampiyon olmayı başardı. 2009 yılında ise Benfica'nın başına geçen Jorge Jesus, 5 yıl aradan sonra takımını Portekiz liginde şampiyon yapmayı başardı. Benfica'daki başarıları sonrası taraftarları ona hayran kaldı.

EZELİ RAKİP SPORTING LIZBON'A GEÇİŞ

2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Benfica'yı üst üste şampiyon yapan Jorge Jesus, radikal bir kararla Sporting Lizbon'un başına geçti. Sporting'in başında çıktığı ilk maçta eski takımı Benfica'yı 1-0 mağlup eden Jesus, bu iyi başlangıca rağmen devamını getiremedi ve ligi Benfica'nın 2 puan ardında 86 puanla ikinci sırada tamamladı.

PORTEKİZ LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ

Jesus bu olaydan 3 gün sonra Portekiz Kupası'nda finalde Aves'e mağlup oldu ve finali 3 farklı takımla (Belenenses, Benfica, Sporting Lizbon) kaybeden ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

İLK KEZ PORTEKİZ DIŞINA ÇIKTI VE KUPA KAZANDI

2018 senesinde Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının başına geçen Jorge Jesus, 20 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Suudi Arabistan Süper Kupası'nı da kazanan Jorge Jesus, kulüp başkanı ile anlaşamayınca buradaki görevinden istifa etti ve yeni rotasını Brezilya'ya çevirdi.

FLAMENGO'YU ŞAMPİYON YAPARAK TARİHE GEÇTİ

Brezilya ekibi Flamengo'yu 2019-20 sezonunda çalıştıran Jorge Jesus, kısa sürede taraftarların büyük sevgisini kazandı.

JORGE JESUS, ALİ KOÇ'UN 9. HOCASI OLACAK

Jorge Jesus, Haziran 2018 yılında başkanlığa gelen Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'deki 4. yılındaki 9. hocası olacak. Koç daha önce sırasıyla Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve İsmail Kartal ile çalıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus İstanbul'da! Heyecanlı bekleyiş sona erdi...
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