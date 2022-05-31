Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus İstanbul’da! Heyecanlı bekleyiş sona erdi...

EZELİ RAKİP SPORTING LIZBON'A GEÇİŞ

2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Benfica'yı üst üste şampiyon yapan Jorge Jesus, radikal bir kararla Sporting Lizbon'un başına geçti. Sporting'in başında çıktığı ilk maçta eski takımı Benfica'yı 1-0 mağlup eden Jesus, bu iyi başlangıca rağmen devamını getiremedi ve ligi Benfica'nın 2 puan ardında 86 puanla ikinci sırada tamamladı.

PORTEKİZ LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ

Jesus bu olaydan 3 gün sonra Portekiz Kupası'nda finalde Aves'e mağlup oldu ve finali 3 farklı takımla (Belenenses, Benfica, Sporting Lizbon) kaybeden ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.