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Giriş Tarihi: 31.5.2022 11:55 Son Güncelleme: 31.5.2022 11:57

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Corentin Tolisso hamlesi! Adayların dev hediyesi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan Corentin Tolisso hamlesi! Adayların dev hediyesi...

Galatasaray'da başkanlık seçimleri yaklaşırken, Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, seçim hediyesi olarak Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu Tolisso'yu transfer etmek için yarışa girdi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine odaklanırken transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Gündemine İspanyol orta saha Isco'yu alan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi. Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Fransız yıldız Corentin Tolisso için harekete geçtiği öğrenildi. Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Fransız yıldızın menajerinin iki başkan adayına da transfer şartlarını sunduğu belirtildi. 15 milyon Euro değeri olan Tolisso, 2017 yılından beri Bayern Münih'te forma giyiyor.

YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

Alman devi, yıldız orta saha için Lyon'a 2017 yılında tam 41.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Fransa Milli Takımı'nda 28 kez forma giyen Tolisso 2 kez de gol sevinci yaşadı. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Fransız orta saha 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen tecrübeli oyuncu kararını kısa süre içinde açıklayacak.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Corentin Tolisso hamlesi! Adayların dev hediyesi...
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