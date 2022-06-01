Carvalho’da top Betis’te

F.Bahçe, Jorge Jesus'un raporu doğrultusundaBosna Hersekli Amir Hadziahmetovic için Konya'danyanıtını alan sarı-lacivertliler, rotasını Jesus'un eski öğrencisi William Carvalho'ya kırdı. Bir dönem30 yaşındaki oyuncu,dediği Portekizli hoca ile yeniden buluşmayı çok istiyor. Carvalho'nun F.Bahçe'ye" dediği kaydedildi. Ancak Betis'in 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncu için yüksek bonservis talebi, durumu zora sokuyor. 1.87 boyundaki Carvalho, kendisine Portekiz Milli Takımı kampında sorulan F.Bahçe sorusuna iseyanıtnı verdi.FUTBOL kariyerine Sporting altyapısında başlayan Carvalho; Fatima, Cercle Brugge ve Betis'te oynadı. Kariyerinde Portekiz Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu (2016) ve Uluslar Ligi Şampiyonluğu (2019), Real Betis ile İspanya Kupa Şampiyonluğu (21/22), Sporting'le Portekiz Kupa Şampiyonluğu (2015) ve lig kupası (17/18) şampiyonluğu yaşadı.döneceklerle 17 yabancı futbolcusu olan Fenerbahçe'nin bu isimlerden bazılarıyla yollarını ayırması şart.Fenerbahçe ile 1 yıl sözleşmesi kalan ve 4 milyon Euro maaş alan Brezilyalı, ayrılması halinde sarı-lacivertli yönetimdenTaraflar pazarlık masasına oturacak