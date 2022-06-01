Carvalho’da top Betis’te

30 yaşındaki ön libero ‘Beni en çok geliştiren teknik direktör’ dediği Portekizli hoca ile yeniden çalışmaya sıcak. Onun için bir yıl daha anlaşmasının bulunduğu Betis’i ikna etmesi gerekiyor
F.Bahçe, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda 6 numara pozisyonuiçin arayışlarınısürdürüyor. Bosna Hersekli Amir Hadziahmetovic için Konya'dan 'Bonservisi 6 milyonEuro' yanıtını alan sarı-lacivertliler, rotasını Jesus'un eski öğrencisi William Carvalho'ya kırdı. Bir dönem Sporting'de Jesus ile çalışan 30 yaşındaki oyuncu, 'Beni en çok geliştirenteknik direktör' dediği Portekizli hoca ile yeniden buluşmayı çok istiyor. Carvalho'nun F.Bahçe'ye "Kulübümleanlaşın, gelirim" dediği kaydedildi. Ancak Betis'in 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncu için yüksek bonservis talebi, durumu zora sokuyor. 1.87 boyundaki Carvalho, kendisine Portekiz Milli Takımı kampında sorulan F.Bahçe sorusuna ise "Şu anda Milli Takım'aodaklanmış durumdayım" yanıtnı verdi.
KİMDİR?
FUTBOL kariyerine Sporting altyapısında başlayan Carvalho; Fatima, Cercle Brugge ve Betis'te oynadı. Kariyerinde Portekiz Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu (2016) ve Uluslar Ligi Şampiyonluğu (2019), Real Betis ile İspanya Kupa Şampiyonluğu (21/22), Sporting'le Portekiz Kupa Şampiyonluğu (2015) ve lig kupası (17/18) şampiyonluğu yaşadı.
YABANCI KRIZI VAR!
KIRADAN döneceklerle 17 yabancı futbolcusu olan Fenerbahçe'nin bu isimlerden bazılarıyla yollarını ayırması şart. 6 numaraya yapılacaktransfer içinse Luiz Gustavo'nun gitmesikritik önemde. Fenerbahçe ile 1 yıl sözleşmesi kalan ve 4 milyon Euro maaş alan Brezilyalı, ayrılması halinde sarı-lacivertli yönetimden 1 yıllık alacağının tamamını istiyor. Taraflar pazarlık masasına oturacak