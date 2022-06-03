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Giriş Tarihi: 3.6.2022 23:04

Dursun Özbek kimdir? Galatasaray Başkanlığı adayı Dursun Özbek kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Dursun Özbek kimdir? Galatasaray Başkanlığı adayı Dursun Özbek kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Galatasaray Spor Kulübü’nün 36. dönem başkanlığını yapan Dursun Özbek, yeniden başkanlık adayı olmuştu. Bugün yaptığı açıklamalar sonrasında hakkındaki bilgiler merak konusu olarak Dursun Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Dursun Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? şeklindeki soruların yanıtları ve tüm bilgiler.

Galatasaray eski başkanlarından ve tekrar başkanlığa adaylığını açıklayan Dursun Özbek ile ilgili detaylar merak edilerek Dursun Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor.

DURSUN ÖZBEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Dursun Özbek biyografisi ve tüm detaylar şöyle;


Dursun Aydın Özbek (d. 25 Mart 1949, Şebinkarahisar), Türk iş adamı, 36. Galatasaray SK başkanıdır. Galatasaray Lisesi ve İTÜ Makina Mühendisliği mezunudur.

1974 yılından beri otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Özbek, 1988 yılından beri ise turizm sektöründe Hotel zincirleriyle İstanbul ve Ankara'da, otelleriyle de Antalya'da hem yatırımcı hem de işletmeci olarak faaliyet göstermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

KAYNAK: Vikipedia

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Dursun Özbek kimdir? Galatasaray Başkanlığı adayı Dursun Özbek kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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