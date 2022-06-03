Dursun Özbek kimdir? Galatasaray Başkanlığı adayı Dursun Özbek kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Galatasaray eski başkanlarından ve tekrar başkanlığa adaylığını açıklayan Dursun Özbek ile ilgili detaylar merak edilerek Dursun Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor.
Dursun Özbek biyografisi ve tüm detaylar şöyle;
Dursun Aydın Özbek (d. 25 Mart 1949, Şebinkarahisar), Türk iş adamı, 36. Galatasaray SK başkanıdır. Galatasaray Lisesi ve İTÜ Makina Mühendisliği mezunudur.
1974 yılından beri otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Özbek, 1988 yılından beri ise turizm sektöründe Hotel zincirleriyle İstanbul ve Ankara'da, otelleriyle de Antalya'da hem yatırımcı hem de işletmeci olarak faaliyet göstermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.