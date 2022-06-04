İtalya Almanya maçı canlı izle! İtalya Almanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

İtalya Almanya maçı canlı izle! Futbol severler canlı yayın üzerinden İtalya Almanya maçını takip etmek istiyor. 4 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan maç öncesi detaylar belli oldu. Peki İtalya Almanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
İtalya - Almanya maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
İtalya - Almanya takımları arasındaki maç CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak
İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Biraghi; Barella, Tonali, Locatelli; Politano, Belotti, Raspadori
Almanya: Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sane; Werner