Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya Almanya maçı canlı izle! İtalya Almanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 4.6.2022 16:36

İtalya Almanya maçı canlı izle! İtalya Almanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

İtalya Almanya maçı canlı izle! İtalya Almanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

İtalya Almanya maçı canlı izle ekranı ile spor severlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan veren maç öncesi muhtemel 11’ler belli oldu. Maçı canlı ve naklen takip etmek isteyenler İtalya Almanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte İtalya Almanya maçı canlı izle ekranı ve tüm bilgiler…

İtalya Almanya maçı canlı izle! Futbol severler canlı yayın üzerinden İtalya Almanya maçını takip etmek istiyor. 4 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan maç öncesi detaylar belli oldu. Peki İtalya Almanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

İTALYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Almanya maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

İTALYA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya - Almanya takımları arasındaki maç CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Biraghi; Barella, Tonali, Locatelli; Politano, Belotti, Raspadori

Almanya: Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sane; Werner

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İtalya Almanya maçı canlı izle! İtalya Almanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
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