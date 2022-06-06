Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçim yaklaştıkça transfer iddiaları da artmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon beklenmedik sonuçlar alarak hedeflerinden uzaklaşan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak istiyor.
Hücum hattında çeşitliliği artırmayı amaçlayan Cimbom, gündem yaratacak bir hamle yapacak.
Fotomaç'ın haberine göre; dünyaca ünlü bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Alexis Sanchez'in transferi için kolları sıvadı.
Son olarak Şili'den Bio Bio'nun iddiasına göre sarı-kırmızılı kulüp, Alexis Sanchez konusunda kararlıydı.
Bu kez de İtalya'dan Futbol News 24'ün muhabiri Francesco Palluci iddiayı ileri götürdü.
2 YILLIK SÖZLEŞME!
İtalyan gazeteci, Galatasaray'ın Sanchez'e 2 yıllık sözleşme teklif edeceğini kaydetti.
Öte yandan, "Önümüzdeki iki hafta boyunca menajeri Felicevich, müzakerelere devam edip etmemek konusunda neler olabileceğini görmek için Anadolu topraklarına gidip, görüşmeler yapacak" iddiası ortaya atıldı.
33 yaşındaki golcüyle ilgili seçimin ardından önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Deneyimli hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 39 resmi maçta forma giydi.
Şilili yıldız bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Dünyaca ünlü oyuncunun Inter ile sözleşmesi 2023 yılunda sona erecek.
Şili Milli Takımı'nda 146 maçta boy gösteren yıldız futbolcu, 48 gollük katkı verdi.
Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
.
.
.