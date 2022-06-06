Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul'a geliyor...
Giriş Tarihi: 6.6.2022 13:04 Son Güncelleme: 6.6.2022 13:05

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul'a geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor... Seçim sonrası transfer çalışmalarını hızlandıracak olan sarı kırmızılılarda bomba bir iddia ortaya atıldı. Aslan'ın dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldığı ve menajerinin de İstanbul'a geleceği belirtildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. İşte Aslan'ın gündeme damga vuracak transferine dair tüm detaylar...

Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçim yaklaştıkça transfer iddiaları da artmaya devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Geçtiğimiz sezon beklenmedik sonuçlar alarak hedeflerinden uzaklaşan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Hücum hattında çeşitliliği artırmayı amaçlayan Cimbom, gündem yaratacak bir hamle yapacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Aslan'ın dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldığı ve menajerinin de İstanbul'a geleceği belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Galatasaray'ın yıldız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Fotomaç'ın haberine göre; dünyaca ünlü bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Alexis Sanchez'in transferi için kolları sıvadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Son olarak Şili'den Bio Bio'nun iddiasına göre sarı-kırmızılı kulüp, Alexis Sanchez konusunda kararlıydı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Bu kez de İtalya'dan Futbol News 24'ün muhabiri Francesco Palluci iddiayı ileri götürdü.


Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Palluci, "Türkler, El Nino'yu (Sanchez) Süper Lig'e götürme konusunda ciddi" ifadesini kullandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

2 YILLIK SÖZLEŞME!

İtalyan gazeteci, Galatasaray'ın Sanchez'e 2 yıllık sözleşme teklif edeceğini kaydetti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Öte yandan, "Önümüzdeki iki hafta boyunca menajeri Felicevich, müzakerelere devam edip etmemek konusunda neler olabileceğini görmek için Anadolu topraklarına gidip, görüşmeler yapacak" iddiası ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

33 yaşındaki golcüyle ilgili seçimin ardından önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Deneyimli hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 39 resmi maçta forma giydi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Şilili yıldız bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Dünyaca ünlü oyuncunun Inter ile sözleşmesi 2023 yılunda sona erecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Şili Milli Takımı'nda 146 maçta boy gösteren yıldız futbolcu, 48 gollük katkı verdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul’a geliyor...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan yılın bombası! Dünya yıldızının menajeri İstanbul'a geliyor...
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