Almanya İngiltere maçı için nefesler tutuldu! İki rakip takımın karşı karşıya geldiği maçı canlı takip etmek isteyenler için Almanya İngiltere UEFA Uluslar Ligi maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki Almanya İngiltere maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Almanya İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
S Sport + ve S Sport 2 ekranlarından canlı izlenebilecek olan maçta gözler yıldız isimlerin üzerinde olacak. UEFA Uluslar Ligi mücadelesi 7 Haziran 2022 Salı günü saat 21:45'te başlayacak.
Almanya - İngiltere maçı 7 Haziran Salı günü S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
Almanya: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz
İngiltere: Pickford; James, Stones, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Phillips, Saka; Sterling, Kane, Grealish