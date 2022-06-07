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Giriş Tarihi: 7.6.2022 16:00

Almanya İngiltere maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Almanya İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya İngiltere maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Almanya İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol severlerin yakından ilgilendiği Almanya İngiltere maçı canlı yayın üzerinden takip edilecek. Maçı canlı yayın üzerinden naklen takip etmek isteyenler Almanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. UEFA Uluslar Ligi’nde A3 grubunda yer alan Almanya ve İngiltere grubun ikinci maçında karşı karşıya gelecek. İşte Almanya İngiltere maçı yayın tarihi, saati ve kanalı

Almanya İngiltere maçı için nefesler tutuldu! İki rakip takımın karşı karşıya geldiği maçı canlı takip etmek isteyenler için Almanya İngiltere UEFA Uluslar Ligi maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki Almanya İngiltere maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Almanya İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ALMANYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

S Sport + ve S Sport 2 ekranlarından canlı izlenebilecek olan maçta gözler yıldız isimlerin üzerinde olacak. UEFA Uluslar Ligi mücadelesi 7 Haziran 2022 Salı günü saat 21:45'te başlayacak.

ALMANYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - İngiltere maçı 7 Haziran Salı günü S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LERİ

Almanya: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz

İngiltere: Pickford; James, Stones, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Phillips, Saka; Sterling, Kane, Grealish

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Almanya İngiltere maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Almanya İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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