Litvanya Türkiye maçı yayın kanalı saati gibi detaylar bugün akşam saatlerine doğru araştırma konusu haline geldi. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden milliler bu akşam da galibiyeti eline alıp namağlup olarak yoluna devam etmek istiyor. Bu noktada ise "Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Heyecan dolu karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler de belli oldu. Basketbolun 1 numaralı spor olduğu Baltık ülkesiyle A Milli Takım tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki, Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Litvanya Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak UEFA Uluslar Ligi maçına geri sayım başladı. Milliler geçtiğimiz hafta Faroe Adaları karşısında 4-0'lık bir galibiyet almıştı. Futbolseverler "Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Ay-Yıldızlılar bu akşamki karşılaşmada da galibiyeti eline alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...