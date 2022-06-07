Litvanya Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak UEFA Uluslar Ligi maçına geri sayım başladı. Milliler geçtiğimiz hafta Faroe Adaları karşısında 4-0'lık bir galibiyet almıştı. Futbolseverler "Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Ay-Yıldızlılar bu akşamki karşılaşmada da galibiyeti eline alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
LFF Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Türkiye karşılaşmada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic düdük çalacak. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak
LİTVANYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER
Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius
Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Ferdi, Berkan, Salih, Cengiz (Kerem), Orkun, Yunus, Serdar
STEFAN KUNTZ İLE 8. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına Litvanya karşısında çıkacak.
Milli takım, Kuntz ile çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 18 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.
Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.
Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.
A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'nin ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.