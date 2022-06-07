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Giriş Tarihi: 7.6.2022 16:54 Son Güncelleme: 7.6.2022 16:54

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI hangi kanalda? Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda? Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Litvanya Türkiye maçı yayın kanalı saati gibi detaylar bugün akşam saatlerine doğru araştırma konusu haline geldi. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden milliler bu akşam da galibiyeti eline alıp namağlup olarak yoluna devam etmek istiyor. Bu noktada ise "Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Heyecan dolu karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler de belli oldu. Basketbolun 1 numaralı spor olduğu Baltık ülkesiyle A Milli Takım tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki, Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Litvanya Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak UEFA Uluslar Ligi maçına geri sayım başladı. Milliler geçtiğimiz hafta Faroe Adaları karşısında 4-0'lık bir galibiyet almıştı. Futbolseverler "Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Ay-Yıldızlılar bu akşamki karşılaşmada da galibiyeti eline alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda? Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

LFF Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Türkiye karşılaşmada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic düdük çalacak. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak

Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda? Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİTVANYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Ferdi, Berkan, Salih, Cengiz (Kerem), Orkun, Yunus, Serdar

Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda? Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

STEFAN KUNTZ İLE 8. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına Litvanya karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 18 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda? Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.

A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'nin ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.

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LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI hangi kanalda? Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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