Beşiktaş yönetimi, Wout Weghorst'u kadrosuna katmayı çok istiyor ancak aralarında Fenerbahçe'nin de yer aldığı birçok talipli işini zorlaştırıyor.
Siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki oyuncu için 2025'e kadar bonservisini elinde tutan İngiliz ekibi Burnley ile 100 bin Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile anlaşma sağladı. İş artık oyuncunun aldığı teklifleri değerlendirerek vereceği karara kaldı.
BEŞİKTAŞ KARŞILAMAYA HAZIR
Beşiktaş yönetimi bu rakamı bütçeye uygun buldu. Santrfor transferini diğer bölgelerden ayıran ve golcü için 2.5 milyon Euro maaş ödemesini gözden çıkaran, hatta Sörloth'a da bu rakamı öneren Beşiktaş, oyuncunun taleplerini karşılamaya hazırlanıyor.
Hollandalı futbolcu, tüm teklifleri milli takım kampında değerlendirecek, maçların bitiminden sonra kulüplerle görüşerek bizzat kararını verecek.
WEGHORST'UN KARİYERİ
3.5 sezon forma giydiği Wolfsburg'la 144 maça çıkan Weghorst, 70 gol-22 asistle oynadı. AZ Alkmaar kariyerinde 86 karşılaşmada 45 gol-13 asist yaptı.
Heracles Almelo'da 73 maçta 24 gol-8 asistle dikkat çekti. Emmen'de 66 maçta 21 gol atarken, Burnley ile 20 maçta 2 gol-3 asistle oynadı.