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Giriş Tarihi: 10.6.2022 14:48 Son Güncelleme: 10.6.2022 14:50

Luis Campos resmen Paris Saint-Germen'de! Galatasaray'dan sonra...

Luis Campos resmen Paris Saint-Germen’de! Galatasaray’dan sonra...

Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığında geçtiğim sezon sarı kırmızılıların danışmanlığını yapan Luis Campos, Paris Saint-Germain'de futbol danışmanı olarak göreve getirildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da geçen sezon başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un yeni durağı resmen açıklandı.

GALATASARAY'A VEDA ETMİŞTİ

Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıklamıştı.

Campos vedasında "Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ama bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. u nedenle detaylı planlamamız ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır. Spor danışmanı olarak sözleşme imzalamayacağımı hem kulübümle hem spor kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldım. Türk futbolunun dünyada seçkin bir yerde olmadığını bilerek ve hak ettiği yerde olabilmesi için bir şey yapamadan gitmek beni üzüyor" ifadelerini kullanmıştı.

PSG'DE GÖREVE GETİRİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Luis Campos'un ismi sık sık Paris Saint-Germain ile anımıştı.

Paris ekibi, Campos'un Futbol danışmanlığı görevine getirildiğini resmen açıkladı.

ZINEDINE ZIDANE BEKLENİYOR

Teknik direktörlük koltuğuna ise Mauricio Pochettino'nun yerine Zinedine Zidane'ın getirilmesi bekleniyor.

MACRON'DAN DESTEK GELMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde "Zinedine Zidane ile konuşmadım, ama onun oyunculuğuna ve teknik direktörlüğüne büyük bir hayranlığım var. Fransa'da, çok yetenekli olan antrenörlere ihtiyacımız var ve onları görmeyi çok istiyoruz. Böylece, kazanmayı arzuladığımız büyük kupalar konusunda iddialı bir konuma gelebiliriz. Onun, Fransa'ya dönmesi ve burada hocalık yapması ülkenin büyük başarılar kazanması için çok önemli ve harika olur" şeklinde açıklama yapmıştı.

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Luis Campos resmen Paris Saint-Germen'de! Galatasaray'dan sonra...
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