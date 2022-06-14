Son dakika: A Milli Takım evinde galibiyet peşinde! Türkiye - Litvanya maçında 11’ler belli oldu

TÜRKİYE 608. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 608. kez sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 330'u resmi, 277'si özel 607 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 233 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, 260'ı deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 822 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 607 karşılaşmanın 524'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.