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Giriş Tarihi: 15.6.2022 17:15 Son Güncelleme: 15.6.2022 17:24

Kayserispor, Çağdaş Atan'la sona geldi! Prensip anlaşması tamam

İHA
Kayserispor, Çağdaş Atan’la sona geldi! Prensip anlaşması tamam

Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı. İşte tüm detaylar...

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör konusunda Ömer Erdoğan ile yapılan anlaşmanın bozulması üzerine Çağdaş Atan ile söz kesti. Daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan, sonrasında Alanyaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Atan ile gerçekleştirilen görüşmede prensipte anlaşmaya varıldı.


Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın hafta sonu Kayseri'ye geleceği, hafta başında da Çağdaş Atan ile resmi sözleşme yapacağı ifade edildi.
42 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktör olarak 48 maça çıktı. Bu maçların 21'ini kazanan genç teknik adam, 18 mağlubiyet, 9 da beraberlik yaşadı.

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Kayserispor, Çağdaş Atan'la sona geldi! Prensip anlaşması tamam
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