Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nihat Kırmızı: "Dursun Özbek başkanımızla Domenec Torrent ile ilgili görüşmem olmadı"
Giriş Tarihi: 18.6.2022 17:19

Nihat Kırmızı: "Dursun Özbek başkanımızla Domenec Torrent ile ilgili görüşmem olmadı"

Nihat Kırmızı: Dursun Özbek başkanımızla Domenec Torrent ile ilgili görüşmem olmadı

Galatasaray Sportif A.Ş. eski yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in kendisinden Teknik Direktör Domenec Torrent ile görüşmesini istediğiyle ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Galatasaray Sportif A.Ş. eski yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, sosyal medyada çıkan bazı haberlere yazılı yaptığı açıklama ile cevap verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisinden Teknik Direktör Domenec Torrent ile görüşmesini istediğiyle ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Kırmızı, "Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından ismimi de geçirerek Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek'in benimle görüşüp, Domenec Torrent ile görüşmemi istediği gibi gerçek dışı yayınların yapıldığından haberdar oldum. Seçim gününden sonra başkanımız Dursun Özbek ile yüz yüze veya telefonla hiçbir görüşmem olmadı" diye konuştu.

"Oyuncularımızın ve teknik heyetimizin sadece işine odaklanması adına çaba sarf ettim ve sahip çıktım"

Nihat Kırmızı; Domenec Torrent, Luis Campos, Pasquale Sensibile ve geçen sezon transfer edilen oyuncuların hiçbirinin transfer görüşmelerinde bulunmadığını ifade ederek, "Transfer detaylarında da herhangi bir dahilim olmadı. Bilindiği gibi zaten göreve de Aralık 2021 tarihinde başladım. Kulübümüzün ve yönetimimizin yaşadığı bazı olumsuzluklardan sonra Florya'da daha aktif olmaya başladığım dönemde önümüzde çok kritik Barcelona maçları, ligde Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları varken ve ligi de daha iyi konumda kapatma şansı devam ettiğinden görevim gereği, kulübümüzün ve futbol takımımızın zarar görmemesi için oyuncularımızın ve teknik heyetimizin sadece işine odaklanması adına çaba sarf ettim ve sahip çıktım" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Domenec Torrent'in sözleşmesiyle ilgili olarak ise Nihat Kırmızı, "Basın mensuplarının Domenec Torrent'in sözleşmesinde tazminat olup, olmadığını sorduklarında tazminatın olmadığını fakat 1 yıl daha devam eden 1.5 milyon Euro sözleşmesi olduğu bilgisini verdim. Seçim kararı alındıktan sonra da Torrent'e ayrılmayı düşünüp, düşünmediğini sorduğumda, yeni gelecek yönetimle görüşüp sunum yapmak istediğini ve yeni yönetimin kendisiyle çalışıp, çalışmayacağı kararına saygı duyacağını söylediğini tüm şeffaflığıyla basın aracılığıyla camiamıza ve o dönemki adaylara bildirdim. Bundan sonraki süreçte muhakkak başkan ve yeni yönetim kurulunda futboldan sorumlu yöneticiler, Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda görüşmelerini yapıp karar alacaklardır. Bu süreci ben de bir Galatasaray taraftarı olarak merakla takip etmekteyim. Galatasarayımızın şampiyonluk ve başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dilerim" açıklamasında bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

TYT soruları 2022 cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? ÖSYM ile YKS 2022 TYT soruları ve cevapları ile Matematik, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe soru-cevap
YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve YDT ile AYT kaç dakika sürecek? 2022 YKS ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA YAPILDI! Emekliye en az yüzde 35 zam geliyor! 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli zammı belli oluyor!
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri bu sene ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?
YKS sınavında Oje yasak mı, protez tırnak, küpe, para akbil ile girilebiliyor mu? 2022 YKS sınavında neler yasak, dışarıdan kalem getiriliyor mu?
SON DAKİKA: Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2022 temmuz Asgari ücret zammı hesaplandı: Masada 6 bin 500 TL var!
Son dakika | Putin'den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! ABD'ye tarihi rest...
ARKADAŞINA GÖNDER
Nihat Kırmızı: "Dursun Özbek başkanımızla Domenec Torrent ile ilgili görüşmem olmadı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA