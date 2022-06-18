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Giriş Tarihi: 18.6.2022 14:09

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan orta sahaya sürpriz isim!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da transferde büyük bir hareketlilik başladı. Teknik direktörü birkaç güne açıklamayı planlayan sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir orta saha geldi.

Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından en önemli konu olarak yeni teknik direktöre yoğunlaşan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın yıldız isimlerine gelen tekliflerin yanı sıra kadroya takviye yapmak da isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'ın, Standart Liege forması giyen Nicolas Raskin'le ilgilendiği belirtildi.

2001 doğumlu futbolcuyla yakından ilgilenen sarı-kırmızılıların teknik direktör konusunu çözdükten sonra bu transfere yoğunlaşacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan Raskin, 1 gol atıp 4 asist kaydetti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!
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