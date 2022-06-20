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Giriş Tarihi: 21.6.2022 01:09

Ryan Giggs, Galler Milli Takımı'ndan istifa etti!

AA
Ryan Giggs, Galler Milli Takımı’ndan istifa etti!

İki kadına saldırmak suçuyla yargılanan Ryan Giggs, Galler Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı.

48 yaşındaki teknik adam, yaptığı yazılı açıklamada, milli takımın 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarının süren davadan etkilenmesini istemediğini, 2018'de başladığı görevi bıraktığını belirtti.

Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da "Ryan Giggs'in Galler futbolunun çıkarları doğrultusunda aldığı kararı takdir eder, teknik direktör olarak milli takıma hizmet ettiği süre için şükranlarımızı sunarız. Federasyon ve A milli takım, tamamen bu yıl Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'na odaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Giggs, 2020'nin kasım ayında, İngiltere'nin Manchester kentinde eski kız arkadaşı Kate Greville'i yaralamak, onun kız kardeşi Emma Greville'e de şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor.

Galler Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü, 3 Kasım 2020'den beri geçici olarak Giggs'in yardımcısı Robert Page üstleniyor. 1990'dan 2014'e kadar oynadığı Manchester United Kulübü'nün efsane isimleri arasındaki Giggs, Galler Milli Takımı formasını da 64 kez giymişti.

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Ryan Giggs, Galler Milli Takımı'ndan istifa etti!
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