Son dakika transfer haberleri: Kasımpaşa, sattığı oyunculardan servet kazandı! En yüksek bonservis...

Süper Lig'in istikrarlı takımlarından Kasımpaşa, başarısını büyük takımlara ve Avrupa'ya sattığı futbolcularla da perçinliyor. Oyuncuları daha çok alıp parlatarak vitrine çıkaran İstanbul ekibi, bu isimlerden kasasına hatırı sayılır bir meblağ koymayı başardı.
Son olarak Trabzonspor'a Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı'yı gönderen lacivert-beyazlılar, 4.8 milyon Euro bonservis elde etti.
Elden çıkardığı 12 futbolcudan toplamda 44.3 milyon Euro bonservis ücreti kazanan lacivert-beyazlı ekip, Türk futbolunun iki güzide ekibi Galatasaray (23,2 milyon Euro) ve Trabzonspor'dan (7.3 milyon Euro) 30.5 milyon Euro cebine koydu.
ÖMER ÜRÜNDÜL: ÖRNEK ALINACAK KULÜP
Kasımpaşa gerçekten başarılı yönetiliyor. En önemli konu da teknik direktör ve futbolcu transferindeki doğru tercihler. Ara transferde alınan oyuncular ve teknik direktör Sami Uğurlu'nun iyi planlamasıyla beklenenin çok üstünde performans sergileyen Kasımpaşa, doğal olarak ön plana çıktı.
Tabii bu olumlu gelişmelerde Serkan Reçber'in de büyük katkısı var. Sonuçta doğru hamlelerle yapılan yerinde transferler mali açıdan da sıkıntı yaşatmayacak cinsten. Şimdi genel tabloya baktığımızda satışlardan bu kadar önemli gelir elde edilmişse her yönden iyi yönetilen bir kulüp olduğu ortaya çıkıyor