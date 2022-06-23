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Giriş Tarihi: 23.6.2022 13:14

Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek yeniden aday olmayacak

Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor’da Adil Gevrek yeniden aday olmayacak

Süper Lig’e veda eden Yeni Malatyaspor’da hafta sonu yapılacak olan genel kurul öncesi Başkan Adil Gevrek’in yeniden aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Sabah Spor'a özel açıklamalarda bulunan Gevrek, yeniden aday olmayacağını açıkladı. İşte Gevrek'in o sözleri...

Süper Lig'e veda eden Yeni Malatyaspor'da hafta sonu yapılacak olan genel kurul öncesi Başkan Adil Gevrek'in yeniden aday olup olmayacağı merak ediliyordu.

Sabah Spor'a özel açıklamalarda bulunan Gevrek, yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Gevrek, "Yeniden aday olmayacağım. Bundan sonraki hedefim Malatyaspor taraftarı olarak devam etmek ve kulübe her türlü desteği vermek." ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda 26 Haziran Pazar günü saat 10.00'da yapılacak olan kongrede yeni başkanını seçmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor'da son yapılan mali genel kurulun hukuka, yönetmeliklere ve tüzüğe aykırı yapıldığı gerekçesiyle Malatya Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılan müracaatla ilgili sürecin devam ettiği öğrenildi. Kulüp içerisindeki usulsüzlüklerin araştırılması ve mali genel kurulun iptali için Divan Kurulu Üyesi Mikail Pelit, Adil Gevrek yönetimini geçtiğimiz günlerde mahkemeye vermişti.

Adil Gevrek yönetimi hakkında mahkeme sürecinin başlamış olması ise 26 Haziran'da yapılacak Seçimli Genel Kurul'un iptal edilmesini gerektirmiyor. Ancak genel kurul yapıldıktan sonra mahkeme Pelit'in başvurusunu kabul ederse hem mali genel kurul hem de olağan seçimli genel kurul iptal edilecek.

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Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek yeniden aday olmayacak
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