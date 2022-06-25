Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan bomba transfer hamlesi! Balotelli Kartal’a önerildi

YUNUS AKGÜN: "BALOTELLİ İLE OYNADIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM"

Adana Demirspor'da beraber oynadıkları süreçte Mario Balotelli'nin hiç düşünüldüğü gibi bir karakter olmadığını söyleyen 21 yaşındaki Yunus Akgün, "İnsanlarda başka bir algı var ama bir muhabbet et alakası yok, böyle bir adam olamaz. Adana'da hiç bir sıkıntısı olmadı, oynadığım en iyi oyuncu o hayatımdaki. Antrenmana bir gün geç kalmadı, gençlere ilgisi çok iyi, konuşur sürekli gelip bizlerle, onunla oynadığım için şanslıyım, çok kalender bir adam" açıklamasını yaptı.