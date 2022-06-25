Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan bomba transfer hamlesi! Balotelli Kartal’a önerildi

Önümüzdeki sezonda Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanamayan Beşiktaş, taraftarının hayal kırıklığı gidermek adına güçlü bir kadro kurmak istiyor. Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferini açıklayan ve Weghorst ile de anlaşmaya varan yönetim, transferde bir hamle daha yapmak istiyor.
BATSHUAYI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon başında kiraladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, beklentilerin altında kalmıştı. Beşiktaş formasıyla toplamda 42 müsabakada 14 gol ve 5 asistlik katkıda bulunan 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kulübe veda etmişti.
WEGHORST İLE ANLAŞMA TAMAM, İŞTE ÖDENECEK ÜCRET
Beşiktaş, forvet bölgesi için uzun süredir transfer etmek istediği Wout Weghorst'la anlaşma sağladı. Yıldız golcü, Beşiktaş'ta oynamak istediğini yetkililere iletti. Kontrata dair ufak detayların konuşulduğu belirtildi. Hollandalı forvetin 1 yıllığına Burnley'den kiralık olarak kadroya katılacağı aktarıldı.
Bunun yanı sıra İngiliz ekibine kiralama bedeli ödenmeyecek. Weghorst, siyah beyazlılardan yıllık 2.7 milyon Euro ücret kazanacak.
BALOTELLI MENAJERİ TARAFINDAN BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Teknik Direktör Valerien Ismael, Weghorst'un yanına bir golcü daha istiyor. Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giyen dünya yıldızı Mario Balotelli, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.
YUNUS AKGÜN: "BALOTELLİ İLE OYNADIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM"
Adana Demirspor'da beraber oynadıkları süreçte Mario Balotelli'nin hiç düşünüldüğü gibi bir karakter olmadığını söyleyen 21 yaşındaki Yunus Akgün, "İnsanlarda başka bir algı var ama bir muhabbet et alakası yok, böyle bir adam olamaz. Adana'da hiç bir sıkıntısı olmadı, oynadığım en iyi oyuncu o hayatımdaki. Antrenmana bir gün geç kalmadı, gençlere ilgisi çok iyi, konuşur sürekli gelip bizlerle, onunla oynadığım için şanslıyım, çok kalender bir adam" açıklamasını yaptı.