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Giriş Tarihi: 27.6.2022 23:21 Son Güncelleme: 27.6.2022 23:25

Son dakika: Fenerbahçe'nin orta sahasına 3 aday! İşte transferdeki son durum...

Son dakika: Fenerbahçe’nin orta sahasına 3 aday! İşte transferdeki son durum...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'dan sonra Emre Mor transferinde de mutlu sona ulaştı. Orta sahaya da takviye çalımalarına devam eden Sar-lacivertlilerin gündeminde 3 yıldız futbolcu yer alıyor.

Son dakika haberi... Yeni sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'dan sonra Emre Mor transferinde de mutlu sona ulaştı.

Orta saha için de takviye çalışmalarına devam eden Sar-lacivertlilerin gündeminde 3 yıldız futbolcu yer alıyor.

6 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Kanarya, Vinicius Souza, William Carvalho ve Willian Arao için görüşmelere devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Lommel forması giyen Vinicius Souza için yaptığı 5 milyon Euro'luk teklif reddedildi.

Belçika ekibinin 10 milyon Euro talep ettiği 23 yaşındaki orta saha için pazarlıklar sürüyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Vinicius Souza ile PSV Eindhoven, Club Brugge ve Celtic de yakından ilgileniyor.

Vinicius Souza, geçen sezon kiralık oynadığı Mechelen formasıyla oynadığı 35 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

CARVALHO İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bir diğer aday William Carvalho için Real Betis ile bonservis görüşmeleri devam ederken, 30 yaşındaki futbolcunun yıllık maaş talebi de beklentilerin üzerinde.

Tecrübeli Portekizli orta saha, geçen sezon Real Betis'te 49 maça çıkarken 4 gol attı ve 5 asist kaydetti.

BİR DİĞER ADAY WILLIAN ARAO!

Flamengo forması giyen Willian Arao'nun transferi ise diğer iki adaya göre daha olası gözüküyor.

Yönetim, 29 yaşındaki ön libero için Brezilya ekibine yakın zamanda resmi teklif yapacak.

Willian Arao, geçen sezon Flamengo'da 29 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

Fenerbahçe, daha önce Lincoln Henrique'nin bonservisini almış ve Bruma'yı da kiralık olarak renklerine katmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin orta sahasına 3 aday! İşte transferdeki son durum...
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