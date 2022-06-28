Ankaragücü’nden dev transfer! Jese Rodriguez resmen Süper Lig’de...

Ankara ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı" denildi.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de başlayan Rodriguez, 16'dan 21 yaşına kadar İspanya'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Paris Saint-Germain, Stoke City, Real Betis ve Sporting Lizbon kulüplerinde de oynayan Rodriguez, son olarak İspanya 2. Ligi takımlarından Las Palmas'ta top koşturdu.