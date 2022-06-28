Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaragücü'nden dev transfer! Jese Rodriguez resmen Süper Lig'de...
Giriş Tarihi: 28.6.2022 23:36 Son Güncelleme: 29.6.2022 00:02

Ankaragücü'nden dev transfer! Jese Rodriguez resmen Süper Lig'de...

DHA
Ankaragücü’nden dev transfer! Jese Rodriguez resmen Süper Lig’de...

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı İspanyol forvet Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, kariyerinde daha önce Real Madrid ve PSG forması da giyen forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankara ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı" denildi.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de başlayan Rodriguez, 16'dan 21 yaşına kadar İspanya'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Paris Saint-Germain, Stoke City, Real Betis ve Sporting Lizbon kulüplerinde de oynayan Rodriguez, son olarak İspanya 2. Ligi takımlarından Las Palmas'ta top koşturdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milyonlara müjde! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanıyor!
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Kazanç 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın 85 yaşında vefat etti! Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu... Hastaneden açıklama geldi
FLAŞ | SURVİVOR KİM ELENDİ, 27 Haziran 2022 kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu!
SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret zammı için öne çıkan formül ve rakamlar belli oldu! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin detayları belli oldu! Usta oyuncu Cüneyt Arkın ne zaman defnedilecek?
Son dakika: Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den CHP'ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin
Son dakika haberi... Asgari ücrete zam için detaylar belli oldu: Asgari ücret Temmuz zammı için öne çıkan rakamlar neler? İlk kez toplanıyor!
Aile destek programı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Aile destek programı nedir, kimlere verilecek ve şartları neler? 4 milyon haneye destek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü'nden dev transfer! Jese Rodriguez resmen Süper Lig'de...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA