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Giriş Tarihi: 28.6.2022 14:42

Yeni Malatyaspor'da belirsizlik sürüyor

İHA
Yeni Malatyaspor’da belirsizlik sürüyor

Spor Toto 1. Lig'e düşen ve kadrosu büyük ölçüde dağılan Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına 30 Haziran’da başlayacak. Sözleşmesi devam eden Teknik Direktör Cihat Arslan önderliğinde toplanacak takımda belirsizlik hakim...

Spor Toto Süper Lig'e 6 yıl aradan sonra veda eden Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen seçimli kongrede başkanlığa salonda dahi bulunmayan Aziz Ayboğa'nın seçilmesi ile birlikte şimdi gözler yeni transfer dönemine çevrildi.

Başkan Adil Gevrek'in aday olmadığı kongrede, tek aday olan Kamil Göksu'nun adaylıktan çekilmesi ile son anda oluşturulan listeyle kulübün başına geçen Ayboğa'nın, İstanbul'da takımın geleceği ile ilgili görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilirken, takım ise Spor Toto 1. Lig hazırlıklarına başlamak üzere 30 Haziran'da Malatya'da toplanacak.

SÖZLEŞMESİ SONA EREN VE DEVAM EDEN OYUNCULAR
Geçtiğimiz sezon sonuna doğru takımın başına getirilen Teknik Direktör Cihat Arslan'ın sözleşmesi devam ederken, yeni sezon hazırlıkları için toplanacak olan takıma transfer yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu. Ganalı golcü Benjamin Tetteh ile Mustafa Eskihellaç'ın takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılırken, alt yapıdan alınan genç oyuncular ile kiralıktan dönen 11 oyuncunun da kamp kadrosunda yer alması bekleniyor.

Öte yandan Yeni Malatyaspor ile sözleşmeleri devam eden oyuncular ise şu şekilde:

"Ersan Yaşa, Hagi Osman, Nuri Fatih Aydın, Atakan Müjde, Mallan, Jospin Nshimirimana, Eric Ndizeye, Philip Awuku, Oytun Özdoğan, Abdulsamed Damlu, Berat Yaman, Tetteh ve Mustafa Eskihallaç."

30 Haziran 2022 tarihi itibariyle kulüple sözleşmesi sona erecek olan oyuncular da şöyle:

"Ertaç Özbir, Eyüp Türkaslan, Murat Akşit, Campi, Barış Başdaş, Karim Hafez, Muhammed Sarıkaya, Buğra Çağıran, Donsah."

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Yeni Malatyaspor'da belirsizlik sürüyor
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