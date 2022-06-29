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Giriş Tarihi: 29.6.2022 14:51

Kayserispor, Kolovetsios ile yeniden anlaştı

İHA
Kayserispor, Kolovetsios ile yeniden anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios ile yeniden anlaşma sağladı.

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman ile devam ediyor. Geçen sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi sona eren başarılı savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios 2022-2023 sezonunda da sarı kırmızılı formayı giyecek.

2020-2021 sezonunda Kayserispor'da transfer olan ve 2 sezonda hem lig hem de kupada toplam 58 maça çıkan Dimitrios Kolovetsios, sarı kırmızılı takımda üçüncü sezonunu yaşayacak. Dün Kayseri'ye gelerek takıma dâhil olan Dimitrios Kolovetsios, çalışmalara başladı.

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Kayserispor, Kolovetsios ile yeniden anlaştı
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