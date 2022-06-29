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Giriş Tarihi: 29.6.2022 16:54

Yeni Malatyaspor olağanüstü genel kurul kararı aldı

AA
Yeni Malatyaspor olağanüstü genel kurul kararı aldı

Spor Toto Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Kulüp başkanı Aziz Ayboğa, yazılı açıklamasında, 26 Haziran Pazar günü seçimli genel kurulda kendisini başkan olarak seçen kulüp delegelerine teşekkür etti. Ayboğa, açıklamasında şunları kaydetti:

"Malumunuz olduğu üzere genel kurulda tek başkan adayının adaylıktan çekilmesi Yeni Malatyaspor Kulübünü kayyuma bırakacaktı. Bu durum ise halihazırdaki futbolcularımız ve Türk futbol kamuoyu nezdinde ciddi bir belirsizliğe, prestij kaybına neden olacaktı. Bu durumun önüne geçebilmek ve kulübümüzün geleceği için daha sağlıklı bir karar verilmesine zaman kazandırmak için hızlı bir şekilde yaptığımız istişareler sonucu bu önemli göreve talip oldum. Şahsım olarak Yeni Malatyaspor'a başkanlık yapmak benim için şereftir. Şehrimizin kıymetli valisi ile yaptığımız görüşmelerde yeniden bir genel kurul kararı alınmasının Yeni Malatyaspor Kulübü için daha faydalı olacağına kanaat getirdik. Şahsım olarak Yeni Malatyaspor'a geçmişte yapmış olduğum hizmetlerin devamlılığını da yapmaya her daim hazırım. Bu bağlamda Yeni Malatyaspor'umuzun geleceği için oluşturulacak yeni yönetim kuruluna şimdiden başarılar dilerim."

Kulübün duyurusunda ise yönetim kurulunun Aziz Ayboğa başkanlığında toplanarak 10 Temmuz Pazar günü Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilmek üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı, çoğunluğun sağlanamaması halinde genel kurulun 17 Temmuz'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacağı bildirildi.

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Yeni Malatyaspor olağanüstü genel kurul kararı aldı
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