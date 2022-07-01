Son dakika: Kazımcan Karataş, Galatasaray’da

Altay Kulübü, Süper Lig devlerinin gündemindeki Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz.

Yolun açık olsun bizim çocuk…

Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur.

EYÜPSPOR TRANSFER ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, geçtiğimiz günlerde Kazımcan Karataş'ı transfer ettiklerini duyurmuştu.

Kulaksız, açıklamasında "Bunlar birer yatırım projesi, hülle degil. Eyüpspor olarak genç bir oyuncuya yatırım yaptık. Biz hem girişimci hem de yatırımcı bir kulübüz. Kazımcan Karataş değerinde 4-5 oyuncu daha oyuncu transfer edeceğiz. Transfer ettiğimiz futbolcuları Türkiye'nin lokomotif kulüpleri vasıtasıyla vitrine çıkarıp Avrupa pazarına sunmak istiyoruz. Galatasaray'ın arka bahçesi gibi anılmak istemiyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la iş birliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.