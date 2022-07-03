Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Afrika Uluslar Kupası 2024 yılına ertelendi!
Giriş Tarihi: 3.7.2022 23:28

Afrika Uluslar Kupası 2024 yılına ertelendi!

AA
Afrika Uluslar Kupası 2024 yılına ertelendi!

Afrika Uluslar Kupası, turnuvanın düzenleneceği Fildişi Sahili'nde kötü hava koşullarının beklenmesi gerekçesiyle 2023 yerine 2024 yılında düzenlenecek.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İcra Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar, Başkan Patrice Motsepe tarafından düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Afrika Uluslar Kupası'nın düzenleneceği Fildişi Sahili'nde 2023 yılının haziran ve temmuz aylarında şiddetli yağış beklendiğini kaydeden Motsepe, "Risk alamayız. Bu nedenle Afrika Uluslar Kupası, 2024'ün ocak ve şubat aylarında oynanacak. Ocak aslında bizim için ideal bir zaman değil. Ama Avrupa takımlarının maç takvimi nedeniyle başka bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Afrika Uluslar Kupası, önceki turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun'un ardından ikinci kez ocak-şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ile ek zamlı ikili hesap! Zam oranı yüzde 44'ü aşıyor: Temmuz zammı ile enflasyon farkı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek Memur maaşı ne zaman açıklanacak?
Son dakika | MEB'den öğretmen ataması açıklaması! Taban puanlar ve kontenjan listesi belli oldu
Son dakika: Konya'da facia gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti 4 yaralı var
Patronun kadın çalışanına kurduğu tuzak 'pes' dedirtti! Tuvalet görüntülerini kaydetti... Savunması 'pes' dedirtti
BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022 | Akaryakıtta art arda indirim! LPG, motorin, mazot ve benzin ne kadar oldu?
Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu? | SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DAKİKA
Son dakika: Çankırı Dodurga'da seçimleri AK Parti kazandı
Emekli maaşları ne zaman, bayramdan önce mi ödenecek? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ne kadar olacak?
Sokak röportajındaki vatandaşın Başkan Erdoğan sevgisi: Adam kalbimize girmiş kardeşim
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrika Uluslar Kupası 2024 yılına ertelendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA