Antalyaspor; Fernando Martins, Güray Vural ve Boffin ile sözleşme uzattı!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip dış transferde kadrosuna İstanbulspor'dan Alperen Uysal, Göztepe'den Soner Aydoğdu ve Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak'ı katarken, iç transferde de takım kaptanı Hakan Özmert ile sözleşme yenilemişti. Antalyaspor, sözleşmesi biten Belçikalı kaleci Boffin'in yanı sıra 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Güray Vural ve geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma kazandırılan, gösterdiği performansla da birçok takımın transfer listesine giren Brezilyalı Fernando Martins ile sözleşme uzattı.

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, 3 oyuncu için yarın saat 13.00'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.