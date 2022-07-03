Mustafa Denizli’den Kazımcan yorumu

Ümit Milli Takım forması giyen sol bek Kazımcan Karataş'ın geçen sezon Süper Lig'de Altay formasıyla yıldızını parlatmasında pay sahibi olan Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Hem çalışkan hem de saha içinde ve dışında ne kadar düzgün bir karakter olduğunu biliyorum. Oynamaya başladığı günden beri hep aşama kaydetti. 'Ben olmak istiyorum' diyen gençler vardır. 'Ben olacağım' diyen. Kazım bu mesajı veren futbolculardan bir tanesi. İnşallah çok başarılı olur. Hem bu hazzı duyar hem de kulübüne sağladı katkı ile huzur içinde olur. Kazım'ın Altay'dan gitmesini mecbur bırakanlar bu işin sorumlusudur" diye konuştu.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, genç futbolcunun A Milli Takım düzeyine çıkacak kapasitede olduğunu sözlerine ekledi.