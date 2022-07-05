İsmail Yüksek: Bugünlerin hayalini kurarak büyüdüm

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayı giyme hayaliyle büyüdüğünü söyledi. Merkür Arena'da oynanan ve 3-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İsmail, "Ben bu formayla sahada oynadığım her dakikanın keyfini yaşamaya çalışıyorum. Zevk almaya çalışıyorum. Dışarıya nasıl gözüküyor bilmiyorum. Öz güvenli gözüktüğünü söylüyorlar. Sakin kalmaya çalışıyorum. Tabii ki heyecan yapıyorum. Bugünlerin hayalini kurarak büyüdüm. Büyük bir Fenerbahçeliyim." diye konuştu.

Teknik direktör Jorge Jesus ve ekibinin değerli isimler olduğunu hatırlatan 23 yaşındaki oyuncu, "Jesus ve ekibiyle çalışmak bizim için çok değerli, çok büyük bir şans. Gururluyuz. Ondan ve tüm teknik ekipten bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Benimle özel ilgileniyor, ben de mücadele ediyorum ve çalışıyorum. Önemli olan iyi oynamak değil, mücadele etmek. Bu formanın ağırlığını ve gururunu hissetmek önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini ve bunun için elinden gelen performansı gösterdiğini vurgulayan orta saha oyuncusu, "Bu formanın ağırlığını bilerek mücadele ediyorum, kalmak istiyorum. Tabii ki kararı verecek olan kişi hocamız. Ben elimden gelen gayreti vermek istiyorum, ben de bu takıma bir şeyler katmak istiyorum. Oynamak güzel. Sahada kalmak gurur verici. Hele ki Fenerbahçe formasıyla." şeklinde görüş belirtti.

Savunma hattında ligin en iyi isimlerine sahip olduklarını aktaran İsmail, "Jorge Jesus hoca en çok baskı yapmam gerektiğini söylüyor. Dünya çapında bir teknik direktör ve teknik ekip. Şu ana kadar çok sayıda kupa kazanmışlar. Bunun boş olmadığını herkes biliyor. Her şekilde ilgileniyor benimle, sağ olsun. Ben de elimden gelen gayreti saha içinde veriyorum." şeklinde konuştu.