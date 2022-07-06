Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Sao Paulo’dan Wellington’la anlaştı!

Fenerbahçe, sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı. ESPN'in haberine göre sarı lacivertliler, Brezilyalı sol bek Wellington transferinde Sao Paulo ile anlaştı.
ESPN'de yer alan habere göre, Fenerbahçe kulübü Sao Paulo ile 21 yaşındaki sol bek Wellington transferinde anlaşma sağladı. Jorge Jesus'un da çok istediği Welington transferinde sarı lacivertliler mutlu sona yakın.
WELLINGTON KİMDİR?
21 yaşındaki Wellington, 21 yaşında Sao Paulo'da A takıma yükseldi. Son sezonda ligde oynadığı 13 maçta 2 asist yaptı. 1.75 boyundaki Wellington'un Sao Paulo kulübüyle sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.