Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Sao Paulo'dan Wellington'la anlaştı!
Giriş Tarihi: 6.7.2022 10:59

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Sao Paulo'dan Wellington'la anlaştı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Sao Paulo’dan Wellington’la anlaştı!

Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Sao Paulo forması giyen Wellington için takımıyla anlaşmaya vardı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı. ESPN'in haberine göre sarı lacivertliler, Brezilyalı sol bek Wellington transferinde Sao Paulo ile anlaştı.

ESPN'de yer alan habere göre, Fenerbahçe kulübü Sao Paulo ile 21 yaşındaki sol bek Wellington transferinde anlaşma sağladı. Jorge Jesus'un da çok istediği Welington transferinde sarı lacivertliler mutlu sona yakın.

WELLINGTON KİMDİR?

21 yaşındaki Wellington, 21 yaşında Sao Paulo'da A takıma yükseldi. Son sezonda ligde oynadığı 13 maçta 2 asist yaptı. 1.75 boyundaki Wellington'un Sao Paulo kulübüyle sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Ödeme takvimi açıklandı: Temmuz emekli memur zam farkları ne zaman ödenecek?
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 TL'yi buldu: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? 2022 Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu!
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak ve kimler alabilir?
Memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek, hangi tarihte? Temmuz Zamlı memur ve emekli maaşları 2022 ödeme takvimi netleşti!
Emekli maaş zammı hesaplama tablosu ortaya çıktı! Temmuz 2022 emekli zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu?
Son dakika: Diploma yırtmalı provokasyonun sır perdesi aralandı! O doktor ve kardeşleri FETÖ okulunda yetişmiş
Son dakika: 3600 ek gösterge, asgari ücret ve Temmuz zamlarından sonra AK Parti'den 3 önemli adım: Tarih belli oldu
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Temmuz ayı 2022 E devlet Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Sao Paulo'dan Wellington'la anlaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA