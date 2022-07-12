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Giriş Tarihi: 12.7.2022 15:38

Son dakika haberi: Francesco Totti ve Ilary Blasi boşandı! Şok iddia...

Son dakika haberi: Francesco Totti ve Ilary Blasi boşandı! Şok iddia...

İtalyan futbolunun ve Roma'nın efsanesi Francesco Totti ile 17 yıllık eşi Ilary Blasi boşandı. Roma'nın Kralı ve Kraliçesi olarak adlandırılan çiftin ayrılık sebebinin karşılıklı aldatma olduğu ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

İtalyan futbolu ve Roma kulübünün efsanesi olan Francesco Totti, 20 yıllık sevgilisi ve 17 yıllık eşi Ilary Blasi ile ayrıldı.

İtalyan Magazin dergisi Chi'nin haberine göre ünlü çift bir süredir birbirlerini aldatıyordu ve sonunda ayrılık kararı aldı.

TOTTI VE ILARY BLASI'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Totti ve televizyon sunucusu Ilary Blasi, İtalyan haber ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada Totti ile ayrıldıklarını doğruladı.

Blasi açıklamasında; "20 yıl ve üç harika çocuğun ardından, Francesco Totti ile evliliğimiz bitti. Ayrılık sebebimiz bize özel kalacak ve daha fazla açıklama yapmayacağız. Herkesi özel hayata saygıya ve spekülatif haberlerden uzak kalmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Roma'nın efsane kaptanı Totti ise; "Evliliğimizdeki krizi çözmeye çalıştım ama ne kadar acı verse de ayrılığın kaçınılmaz olduğunu anladık. Son aylarda yaptığım ve söylediğim her şey çocuklarımı korumak içindi. Onlar benim en kıymetlim. Girdiğimiz bu yeni yolda Ilary ile birlikte onların gelişimleri için mücadele edeceğiz. Sevgili eşime her zaman güvendim ve saygı duydum." diye konuştu.

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Son dakika haberi: Francesco Totti ve Ilary Blasi boşandı! Şok iddia...
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