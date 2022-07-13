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Giriş Tarihi: 13.7.2022 17:56 Son Güncelleme: 13.7.2022 17:59

Büyük umutlarla geldi, hayal kırıklığı yarattı! İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri...

AA
Büyük umutlarla geldi, hayal kırıklığı yarattı! İşte Mesut Özil’in Fenerbahçe kariyeri...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte hayal kırıklığı yarattı. Önce kadro dışı bırakılan Özil'in sözleşmesi geçtiğimiz saatlerde feshedildi. Sözleşme feshinin ardından Başakşehir ile anlaşan yıldız oyuncunun Fenerbahçe kariyeri de beklentilerin altında kaldı.

Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası sevinci yaşayan Mesut Özil, Fenerbahçe'de performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Mesut'un 2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma katılması, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirdi. Ünlü futbolcu, sergilediği oyunla sevenlerine hayal kırıklığı yaşatırken, saha içinden çok saha dışında yaşadıklarıyla gündemde kaldı.

Formsuz görüntüsü ve istikrarsızlığı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken 33 yaşındaki Mesut, teknik direktör İsmail Kartal döneminde ise kadro dışı bırakıldı.

UÇAĞINI BİLE YÜZ BİNLER İZLEDİ

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi sürecinde eşine az rastlanır bazı olaylar gerçekleşti. Yıldız oyuncunun transferde adının Fenerbahçe ile anılmasından transferin tamamlanmasına kadar yaşanan süreç akıllardan neredeyse hiç çıkmadı.

Deneyimli futbolcunun Fenerbahçeli oluşu ve bir gün sarı-lacivertli formayı giyme isteğini her fırsatta dile getirmesiyle başlayan dönem, mutlu sonla tamamlanmış ve Fenerbahçe taraftarı büyük sevinç yaşamıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, salgın döneminde dışarı çıkma yasağı sebebiyle Mesut Özil'i havalimanına karşılamaya gidemese de sosyal medyada yaptıklarıyla gündem olmuştu.

Kulübün Mesut Özil açıklamasını yüz binlerce Fenerbahçeli beğeni yağmuruna tutarken, yıldız oyuncuya şarkılar ve besteler yapılmıştı. Söz konusu süreçte en çok dikkati çeken olay ise yaklaşık 300 bin kişinin yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiren uçağı anbean takip etmesi olmuştu.

"MESUT OL"MADI

Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimi, yıldız oyuncunun transferi için kampanya düzenlemişti. Sarı-lacivertlilere katılmasından önce Ali Koç'un "Gerçekleşmesi çok zor bir rüya." ifadesini kullandığı oyuncunun transfer sürecinde "Mesut Ol" kampanyası gerçekleştirilmişti.

26 KEZ İLK 11

Mesut Özil, Fenerbahçe'de geçen 1,5 yıllık döneminde sadece 26 kez ilk 11'de forma giyebildi. Söz konusu maçların büyük çoğunluğunu tamamlayamayan yıldız isim, transferinden sonra Fenerbahçe'de 37 karşılaşmaya çıktı. Mesut, sarı-lacivertli formayla rakip fileleri 9 kez sarstı.

Mesut Özil, Fenerbahçe kariyerindeki en etkili performansı geçen sezon Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendikleri derbide sergiledi. Söz konusu müsabakada taraftarların beğenisini toplayan yıldız isim, rakip ağları sarsmayı da başarmıştı.

KADRO DIŞI KARARI DEĞİŞMEDİ

Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri, kadro dışı kararının değişmemesinin ardından son buldu. Geçen sezon teknik direktör İsmail Kartal döneminde futbolculardan Ozan Tufan ile kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu, yeni sezon hazırlıkları öncesinde de affedilmemişti.

Uzun süre formasından uzak kalan Mesut, kadro dışı kararının değişmemesi sonrası gönül verdiği renklere veda etmek zorunda kaldı.

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Büyük umutlarla geldi, hayal kırıklığı yarattı! İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri...
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