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Giriş Tarihi: 15.7.2022 23:31

Beşiktaş, Mainz 05'i Cenk Tosun'la devirdi!

AA
Beşiktaş, Mainz 05’i Cenk Tosun’la devirdi!

Beşiktaş, Avusturya kampının son gününde oynadığı hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'i Cenk Tosun'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Kufstein Arena'daki karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson, Umut Meraş, Emirhan Delibaş, N'Koudou ve Cenk Tosun 11 ile başladı.

Orta alanda boşta kalan topu alan Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Cenk Tosun'un çaprazdan sert şutu uzak direğin dibinde ağlarla buluştu ve Beşiktaş, 24. dakikada 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu şekilde tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip ikinci yarıya Necip Uysal-Boyd, Umut Meraş-Rıdvan Yılmaz, Cenk Tosun-Weghorst, Emirhan Delibaş-Muleka, N'Koudou-Ghezzal değişiklikleriyle başladı. Yeni transferler Weghorst ve Muleka, Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Teknik direktör Valerien Ismael, 66. dakikada Ersin Destanoğlu-Emre Bilgin, Welinton-Berkay Vardar, Salih Uçan-Emirhan İlkhan değişiklikleri yaparken Gedson Fernandes 84. dakikada yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. Siyah-beyazlı takım karşılaşmayı da 1-0 kazandı.

Beşiktaş, Avusturya kampını Mainz 05 ile oynadığı maçla tamamladı. Siyah-beyazlı ekip oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İlk maçında Werder Bremen'i 2-1 yenen Beşiktaş, ikinci maçında ise Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

Yarın, İstanbul'a dönecek Beşiktaş, 20-27 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde bir kamp daha yaparak sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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Beşiktaş, Mainz 05'i Cenk Tosun'la devirdi!
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