Josef de Souza’dan Beşiktaş’a kötü haber! Yıldız oyuncu 2.5 ay yok...

Beşiktaş'ın Avusturya kampında Werder Bremen ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Josef De Souza'nın sakatlığı beklenenden büyük çıktı. Dizinden yaşadığı menisküs sakatlığının kampta geçmemesi üzerine kendi doktoruna da görünen Josef için ameliyat kararı alındığı öğrenildi.

Josef'in İstanbul'da yapılacak son kontrollerinin ardından ameliyat olması ve sahalardan 2-3 ay arası uzak kalması bekleniyor.

İlk geldiği sezon olan 2020-21'de 41 maçta 3303 dakika süre alan Josef 3 gol 3 asist üretmişti. Josef de Souza, geçen sezon ise tüm kulvarlarda toplam 40 maçta 3304 dakika süre aldı ve 5 gole imza attı.