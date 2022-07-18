Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal Christian Faasnacht için bastırıyor

Orta saha konusunda Kara Kartal'ın görüşmelere devam ettiği Christian Faasnacht, önceki gün ilk maçına çıktı. İsviçre ekibi Young Boys'un formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, ligin ilk haftasında Zürich karşısında sahne aldı.



Young Boys, maçı 4-0 kazanırken, Faasnacht da yıldızlaştı. 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performansı ile göz doldururken, 90 dakika sahada kaldı. Teknik ekibin de çok istediği deneyimli oyuncu için bu hafta içinde yeniden temaslar sıklaşacak.

Beşiktaş, 3.5 milyon Euro'luk bonservisi taksit ile ödemeyi hedeflerken, Boys cephesi ise nakit ödeme bekliyor. Şimdi ise tarafların anlaşması halinde transferin gerçekleşmesi hedefleniyor. Teknik direktör Valerien Ismael ve ekibinin, yıldız oyuncuyu da çok istediği biliniyor.