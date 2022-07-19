Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı bu hafta Polonya'da oynanacak. Futbolseverler kritik karşılaşmayla ilgili olarak "Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hazırlık maçları sonrası Jorge Jesus yönetiminde sıkı bir hazırlık kampı geçiren sarı lacivertli ekip ilk resmi müsabakasına çıkacak. İşte Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı yayın saati, kanalı ve günü gibi detaylar...