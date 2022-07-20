Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev maçı yorumu "Daha iyi olan takım bizdik"

Serdar Aziz'in hafta boyunca kasığından sıkıntı yaşadığını dile getiren Jesus, şöyle devam etti:

"Gidebildiği son ana kadar oynayacak şekilde planlamıştık. İlk yarıda sinyaller verdi, bu yüzden oyundan çıktı. Ofansif değişikliklerimizin sebebi defansif olarak iyi olduğumuzun göstergesiydi. Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil. Bireysel olarak ön bölgede ofansif oyuna katkı sağlanmasını istedik. Defansif anlamda iyiydik ama ön bölgede yaratıcılığa ihtiyacımız vardı. 5 oyuncu soktuk, onlar girince pozisyonlara girdik ama gol atamadık."

Saha içerisinde taktiksel değişiklikler yapmayı sevdiğini hatırlatan Jesus, "Çalıştığım takımlarda taktiksel değişiklikler yaptım. Fenerbahçe'de de bunu oturtmaya çalışıyorum. Bazen saha içinde pozisyon değişimleri yapıyorum. Futbol gelişiyor. Maça başladığınız taktikle bitirdiğiniz taktik aynı olmuyor. Maç içinde en iyisini arıyorum. Galip çıkabilirdik, ikinci maç da dengeli olacak. Taraftarlarımızın desteğiyle oyuncularımız gerçek gücünü gösterirler ve sonuca ulaşırız. Zor bir takımla eşleştik. Bu turu geçmek istiyoruz."