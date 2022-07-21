Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adis Jahovic, Göztepe'ye dönebilir
Giriş Tarihi: 21.7.2022 13:09

Adis Jahovic, Göztepe'ye dönebilir

DHA
Adis Jahovic, Göztepe’ye dönebilir

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe golcü harekatına başladı. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi sona eren Adis Jahovic'in yeniden Göz-Göz'e dönebileceği belirtildi.

Giresunspor, Pendikspor, Sakaryaspor ve Bodrumspor'la adı anılan Makedon golcünün Göztepe yönetiminden haber beklediği ve yeniden takımda yer almak istediği ifade edildi. Jahovic sosyal medya hesabından da Göztepe ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya hesabına sarı-kırmızı kalpler koyan Jahovic'in, 'No Adis, No Party" yazması Göztepe'ye mesaj gönderdiği yorumlarına neden oldu. Göztepe'nin ayrıca eski forveti Umut Nayir için de nabız yokladığı iddia edildi. Geçen sezon Süper Lig'de Giresunspor forması giyip 32 maçta 7 gol atan Umut'un yeniden kadrosuna dahil etmek isteyen kurmayların görüşmelere başladığı vurgulandı. Göztepe'nin 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'deki Play-Off şampiyonluğunda kadroda yer alan Jahovic ve Umut'u yeniden buluşturmayı planlayan kurmayların en kısa zamanda golcü sorununu çözeceği ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkları gün gün yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2022: 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları belli oldu!
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı! ABD'ye F-16 göndermesi...
TOKİ ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları: 2022 TOKİ İstanbul, İzmir dahil 24 il için başvuruların bitmesine az kaldı!
Aile Destek Paketi ödemeleri, tarihleri ve başvuru şartları: e-Devlet 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?
Kayıp Şehymus dehşet haftasını anlattı: Şınav, yağmur suyu ve böğürtlenle hayatta kaldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adis Jahovic, Göztepe'ye dönebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA