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Giriş Tarihi: 21.7.2022 13:01

Bülent Korkmaz: "23 Haziran'daki mevcut kadroyla olmayacağını biliyordum"

İHA
Bülent Korkmaz: 23 Haziran’daki mevcut kadroyla olmayacağını biliyordum

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Tabi ki 23 Haziranda ki mevcut kadroyla olmayacağını biliyordum. O anki kadro yapısıyla şu anki arasında fark var. Özellikle yaptığımız transferler bana göre doğru hamlelerdi" dedi.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürüyor.

Antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Korkmaz, "9 günlük süreçte hem fiziksel olarak hem taktik antrenmanı olarak iyi çalıştılar. Hazırlık maçları da iyi gidiyor. Tabii ki hazırlık maçlarında ve taktik antrenmanlarında hatalar oluyor. Biz de hatalar olmasını istiyoruz. O hataları resmi maça yansıtmamak için daha çok çalışıyoruz. Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Yeni gelen transferlerin takıma uyumu bu süreçte daha iyi. Hem takımla bütünleşiyorlar hem adapte oluyorlar hem de antrenmanda adaptasyon iyiye doğru gidiyor. Başka transferler de gelecek. Anlaşıldı, onlarla imza aşamasına gelindi. İnşallah onlar da gelir. 2 mevkide transfer yapacağız. Onlara çok titiz davranıyoruz. Özellikle yönetici arkadaşlarımız şu ana kadarki süreçte iyi çalıştılar. Bu iki mevkideki transferi yaptıktan sonra da bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR AİLE ORTAMI KURMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Geçen sezon yaşanılan olaylardan, bu sezon yaşamamak için ders çıkarttıklarını sözlerine ekleyen Korkmaz, "Ben ve ekibim her zaman doğruları söyleyeceğiz. Kendimize göre doğru olan, başkasına doğru olmayabilir. O fikre de saygı duyuyorum. Tabii ki 23 Haziran'daki mevcut kadroyla olmayacağını biliyordum. O anki kadro yapısıyla şu anki arasında fark var. Özellikle yaptığımız transferler bana göre doğru hamlelerdi. Çünkü yöneticilerimizle hem fikir alışverişinde bulunuyoruz. O fikir alışverişlerinden sonra kulübün mevcut kadrosunu ve gelecek oyuncuyu bu takıma hem maddi anlamda hem de manevi anlamda katkı vermesi gerektiğini düşündük. Bir aile ortamı kurmak için uğraşıyoruz. Geçen sezon yaşanan olaylardan ders alarak, bu sene yaşamamak için doğru transfer hamleleri yapıyoruz. İlk etabı Rize'de yaptık. İstediğimiz o transferler gerçekleşmedi. Mayıs ayının ortasında o tabloyu önlerine vermiştik ama yönetim değişince ister istemez onlar da bu durumdan en iyi şekilde nasıl çıkabiliriz diye düşündüler. Yaptığımız transferle gerçekten de düşündüğümüz mevkilerdeki oyunculardı. Şu an 2 tane mevkiye transfer yapmak istiyoruz. Onun için de çok çalışıyoruz. Yöneticilerimiz de çok çalışıyor. Maalesef bazen oyuncudan bazen menajerinden bazen de kulübünden sıkıntı çıkıyor. Nihayetinde bir bütçe belirliyorsunuz, onun üzerine çıkamazsınız. Görüşüyorlar, o görüşmelerin sonunu göreceğiz. İnşallah o 2 mevkiyi de halledersek istediğimiz transferleri yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

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Bülent Korkmaz: "23 Haziran'daki mevcut kadroyla olmayacağını biliyordum"
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