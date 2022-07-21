Kim Min-Jae transferinde mutlu sona Napoli ulaştı!

FORMADAN 1 GÜNDE 25 MİLYON TL GELİR

Bu arada Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalara taraftarın ilgisi yoğun oldu. Önceki gün görücüye çıkan üç formadan ilk 24 saatte 39 bin 435 adet satan sarı-lacivertliler, bir günde Fenerium tarihinin en yüksek satış rakamına ulaştı. Kanarya, tanesi 629 TL'den alıcı bulan formalardan kasasına 24 milyon 804 bin 615 TL koymayı başardı.