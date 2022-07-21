Kim Min-Jae transferinde mutlu sona Napoli ulaştı!

Fransız ekibi Rennes'in transferini bitirme aşamasına geldiği Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için son anda devreye giren Napoli, tüm planları bir anda değiştirmişti.
İtalyan ekibi, 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini karşılamayı kabul ederek 25 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamayı garantiledi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Napoli, dün sabah oyuncu hakları ve komisyonla ilgili ayrıntıları belirledi, iş imzaya kaldı.
FORMADAN 1 GÜNDE 25 MİLYON TL GELİR
Bu arada Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalara taraftarın ilgisi yoğun oldu. Önceki gün görücüye çıkan üç formadan ilk 24 saatte 39 bin 435 adet satan sarı-lacivertliler, bir günde Fenerium tarihinin en yüksek satış rakamına ulaştı. Kanarya, tanesi 629 TL'den alıcı bulan formalardan kasasına 24 milyon 804 bin 615 TL koymayı başardı.