Leicester City’ye 4-0 yenilen Hull City’de Shota Arveladze’den öz eleştiri

Corendon Cup, Hull City'i 4-0 yenen Leicester City'nin oldu. Hull City'nin ana sponsoru olan havayolu şirketi Corendon tarafından düzenlenen turnuvanın ardından karşılaşmanın ardından Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, milli futbolcular Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü, İHA'ya konuştu.



Çağlar, Ozan, Allahyar ve Seri ilk 11'de

Mücadeleye Leicester City'de Çağlar Söyüncü, Hull City'de ise Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan ve Allahyar Seyyadmanesh ile eski Galatasaraylı Jean Michael Seri ilk 11'de başladı. Transferi maç günü duyurulan eski Antalyasporlu Doğukan Sinik ise kadroda yer almadı. Çağlar, ilk 45 dakikada görev alırken; Ozan Tufan ve Seri, 65 dakika mücadele etti. Allahyar ise 90 dakika sahada kaldı. Ozan Tufan ve Seri, saha kenarına gelirken tribünler tarafından alkışlandı.



Hull City, sahaya kırmızı-beyaz formayla çıktı

Normalde renkleri kehribar-siyah olan Hull City, Leicester City karşısına kırmızı-beyazlı formayla çıktı. Bu durum, futbolseverler tarafından Türkiye'nin renkleri olarak yorumlandı. Takımı Acun Ilıcalı'nın almasından sonra birçok taraftar statta kırmızı-beyaz Türk bayrakları açmış, bazı taraftarlar da; "Hepimiz Türk'üz" ifadesini kullanmıştı.



Taraftarlardan maça büyük ilgi

Geçen sezonu küme düşme hattının hemen üstünde tamamlayan Hull City, bu sezona 'Premier Lig' parolasıyla başlamak istiyor. Yapılan transferler taraftarları heyecanlandırırken; Corendon Cup maçında 24 bin 500 kapasiteli stadın tamamına yakını doldu. Taraftarlar, 5 pound karşılığında satılan biletlere yoğun rağbet göstererek, evlerinde oynanan sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı.



Çağlar Söyüncü: "İnşallah Hull City sezona iyi başlar"

Takım arkadaşlarıyla birlikte Corendon Cup'ı havaya kaldırma sevinci yaşayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İHA muhabirine, "Güzel bir hazırlık maçı oldu. Onlar için de bizim için de güzel bir maç oldu. İnşallah onlar da sezona iyi başlarlar" değerlendirmesinde bulundu.



Ozan Tufan: Hull City'de olmaktan çok mutluyum"

Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan da Hull City'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ve sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Ozan, "Acun (Ilıcalı) ağabeyin olması, Tan (Kesler) ağabey aynı şekilde, takımdaşlık, herkes çok iyi. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha üçüncü, dördüncü hazırlık maçımız. 10 gün sonrada lig maçlarımız başlıyor. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. İnşallah 30 Temmuz'daki ilk maçımızda (Bristol City) en iyi performansımızı gösterip sahadan galibiyetle ayrılmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Shota Arveladze: "Daha güçlü olmalıyız"

Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze de İHA mikrofonuna maçı ve takımın son durumunu değerlendirdi. Çok güçlü bir ekiple karşılaştıklarını belirten Arveladze, şunları kaydetti:

"Gerçekten rakip güçlüydü. Premier Lig'e bakarsanız, ilk 10'da yer alan bir ekip. Bizim daha çalışmamız lazım. İnşallah daha iyi olacağız, daha güçlü olacağız. Biraz daha fazla güven lazım. İnşallah olacak."



Maç sonu 5'li zirve

Maçtan sonra MKM Stadium'un altında yer alan Hull City mağazasında beşli zirve gerçekleşti. Başkan Acun Ilıcalı, Teknik Direktör Shota Arveladze, yeni transferler Doğukan Sinik ve Ozan Tufan ile İranlı futbolcu Allahyar Seyyadmanesh, bir süre mağazadaki ürünleri inceledikten sonra bir araya gelerek yaklaşık yarım saat konuştu. Basın mensupları mağazaya alınmadı. Toplantıda 4-0 kaybedilen Leicester City maçının yanı sıra oyunculardan beklentilerin konuşulduğu öğrenildi.