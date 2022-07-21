Trabzonspor’un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu’nun YKS başarısını anlattı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarına Avusturya'nın Bad Haring Bölgesi'nde gerçekleştiren bordo-mavililerin genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Moradaoğlu, en baştan itibaren futbolun yanında okul anlamında da bir şeyler yapmak istediğini belirterek, "Bu kadar olur muydu bilmiyorum. Çalıştım, devam ettim futbolun yanında. Sonunda böyle oldu çok şükür. Ben de mutluyum. En azından örnek olması, belli şeylerin çoğalması açısından güzel olur inşallah." dedi.

Önceliğinin hep futbol olduğunu anlatan genç kaleci, "Antrenmanları hiç aksatmadım. Onun yanında bulunduğum zamanlar benimdi. Onları derslerde kullandım. Futbol dışında yolculuklarda, herhangi bulduğum bir zamanda nerede çalışabiliyorsam çalıştım. Yapabileceğimi yapayım dedim, baskı olarak görmedim dersi. Sonra da böyle oldu." ifadesini kullandı.

Kağan Moradaoğlu, ilk olarak sayısal olarak Fen Lisesi'ne girmeyi en uygun yer olarak gördüğünü kaydederek, "Sonradan okula çok zaman olmadığı için okula bağlı kalmak istemedim eşit ağırlık daha rahat geldi. Öğrendiğim dersleri kendim çalıştım." diye konuştu.

İlk olarak forma giydiği Medipol Başakşehir maçının hemen ardından ders çalıştığı yönündeki söylentilere ilişkin de genç kaleci, "Olabilir, hiç hatırlamıyorum o zaman ama maçlardan sonra yolculuklarda çalıştığım oldu. Maçların yorgunluğu ve stresinden uzaklaştırıyordu. Önceliklerimi hallettikten sonra sosyalliğe kalan zamanımı ayırdım. Yapım gereği bilmiyorum öyle daha rahat ediyorum." dedi.

"HAMSİK, ÇOK İYİ BİR ÖRNEK"

Kağan Moradaoğlu, Trabzonspor'da çok disiplinli oyuncular gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Hamsik, çok iyi bir örnek. Çok fazlası... Berat ağabey, Uğurcan ağabey çok çalışkan. Burada daha çok sayabilirim. Hepsini gördükten sonra motivasyon oluyor. Bundan sonrası içinse kamptan döndükten sonra tercih döneminde yardım eden hocalar, eğitimciler var. Okul duracak. Şu an üniversitenin bir kenarda kazanıp, durması benim için daha iyi. Kesin karar vermedim. Hukuk ve psikoloji düşünüyorum. Hukuk istememim nedeni annem avukat, küçükten bayağı git gel adliyelere. Çevremde öyle büyüdüm, etkisi oldu. Daha rahat hissediyorum. İlgimi çekiyor. Daha rahat oluyor benim için."

Sınav sonucunu annesinden öğrendiğini belirten Kağan Moradaoğlu, "Kulübün paylaşımı, benim yapabileceğimden çok uzaklara gitti bu olay. Beni mutlu etti. İnsanların da bunu örnek göstermeleri güzel tepki göstermeleri çok hoş. İnşallah daha ilerisini gidebiliriz.'' diye konuştu.

Kağan Moradoğlu, takım içinde kaleci rekabeti konusunda ise şunları söyledi:

"Öncelikle Erce ve Arda ağabey için hayırlı olsun yeni takımları. Hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi ağabeylerimdi. Uğurcan ağabey, Taha ağabey hem öğrenmek için çok iyi kaleciler. Onlarla rekabet ettiğin sırada çok şey öğreniyorsun. Uğurcan ağabeyin ne seviyede olduğunu, Taha ağabeyin potansiyelini biliyorsun. Onlarla rekabet etmek daha iyi noktaya getiriyor. Yaşım genç. Öğrenip devam edeceğim. Önce oynamak istiyorum sonra belki tecrübe kazanır, tekrar burada oynamak olabilir. Alabileceğimiz en iyi hedef Trabzonspor. Sonrası için tekrar konuşuruz."